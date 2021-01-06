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В Капитолии слышны выстрелы, ранен как минимум один человек. Трамп призвал своих сторонников «сохранять мир»

Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь во время столкновений с полицией в здании Капитолия в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщает CNN.

По данным издания, раненая женщина находится в критическом состоянии, ее увезла скорая. Обстоятельства, при которых она получила травмы, пока неизвестны. Ранее протестующие прорвались в зал заседаний Конгресса, один из них даже занял место председателя.

Дональд Трамп в своем твиттере уже во второй раз призвал сторонников отказаться от насилия. «Я прошу всех в Капитолии сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка — уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем», - написал он.

Члены Конгресса должны были сегодня официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся».

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Комментарии (12)

hal9000
Битва Скрудж Макдака с Гумбольтом..это уже было...скучно...там ещё Зигзаг Макряг должен подлететь с утятами..правда у него самолёт все время чето барахлил...
Postman
Очень интересно чем это закончится)))
Reggie
Интересно, по эльфийским стандартам этого достаточно, чтобы признать Трампа избранным президентом, ввести в отношении США и Байдена санкции, а то и интервенцию учудить?
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