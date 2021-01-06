Одна из протестующих получила огнестрельное ранение в грудь во время столкновений с полицией в здании Капитолия в Вашингтоне. Об этом 6 января сообщает CNN.
MSNBC just showed video of a bloodied woman on a stretcher being taken from the Capitol— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021
(I won’t show the video but here’s a still) pic.twitter.com/uVM8Kb0emN
По данным издания, раненая женщина находится в критическом состоянии, ее увезла скорая. Обстоятельства, при которых она получила травмы, пока неизвестны. Ранее протестующие прорвались в зал заседаний Конгресса, один из них даже занял место председателя.
They’re in the chamber. One is up on the dais yelling “Trump won that election!” This is insane pic.twitter.com/p6CXhBDSFT— Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021
Дональд Трамп в своем твиттере уже во второй раз призвал сторонников отказаться от насилия. «Я прошу всех в Капитолии сохранять мир. Никакого насилия! Помните, МЫ - Партия Закона и Порядка — уважайте Закон и наших великих мужчин и женщин в синем», - написал он.