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«Мы никогда не сдадимся». Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах

Дональд Трамп по-прежнему считает себя победителем президентских выборов в США. Об этом он заявил 6 января, выступая перед многотысячной толпой поклонников в Вашингтоне.

«Мы никогда не сдадимся и не признаем своего поражения», — подчеркнул действующий американский президент.

Отметим, итоги выборов Конгресс США должен утвердить в ночь на 7 января. Согласно официальным данным, победу со значительным превосходством одержал демократ Джо Байден. Его поздравили большинство мировых лидеров, в том числе Владимир Путин, который с этим долго тянул.

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Комментарии (20)

W Bons
вот ведь не успел Трамп вовремя обнулиться
Piter Russo
Чем больше внутренних противоречий в штатах тем слабее они на внешней политики. Правда крайнее все равно русские и китайцы. У Трампа китайцы и русские, у Байдена русские и китайцы. Так что нам по сути без разницы.
Mikle776
сейчас головы у спецслужб (или кто там у них отвечает за это) кипят и они думают что же делать, если разум не вернется в голову Трампа к 20 января... У них же такого еще не было в современной истории (если я не ошибаюсь)
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