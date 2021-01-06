«Мы никогда не сдадимся». Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах

Дональд Трамп по-прежнему считает себя победителем президентских выборов в США. Об этом он заявил 6 января, выступая перед многотысячной толпой поклонников в Вашингтоне.



«Мы никогда не сдадимся и не признаем своего поражения», — подчеркнул действующий американский президент.



Отметим, итоги выборов Конгресс США должен утвердить в ночь на 7 января. Согласно официальным данным, победу со значительным превосходством одержал демократ Джо Байден. Его поздравили большинство мировых лидеров, в том числе Владимир Путин, который с этим долго тянул.

