Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18.00 по местному времени (сейчас там 14.57) из-за протестов в поддержку Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщает Washington Post.
They’ve stormed the steps. Hundreds are climbing over each other to get to the to. This is what the Capitol looks like now. pic.twitter.com/F0oBLuDR7I— Rebecca Tan (@rebtanhs) January 6, 2021
Ранее протестующие прорвались в здание Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги выборов президента США. Вице-президент Майк Пенс, отказавшийся не учитывать голоса некоторых выборщиков, как этого хотел Трамп, эвакуирован в «безопасное место», сообщает NBC. CNN пишет, что принято решение об эвакуации Капитолия. Столкновения полицейских и протестующих уже происходят внутри здания. Сам Трамп при этом в твиттере призывает сторонников «действовать мирно и поддержать нашу полицию».
Police and Trump supporters are going at it INSIDE of the Capitol. Never thought we’d see something like this pic.twitter.com/MqBJoKYHbP— philip lewis (@Phil_Lewis_) January 6, 2021
Полиция применила против сторонников Трампа слезоточивый газ. Конгрессменам, оставшимся в здании, предложили надеть противогазы.