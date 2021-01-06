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В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов сторонников Трампа. В Капитолии начались столкновения полиции и протестующих

Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18.00 по местному времени (сейчас там 14.57) из-за протестов в поддержку Дональда Трампа. Об этом 6 января сообщает Washington Post.

Ранее протестующие прорвались в здание Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги выборов президента США. Вице-президент Майк Пенс, отказавшийся не учитывать голоса некоторых выборщиков, как этого хотел Трамп, эвакуирован в «безопасное место», сообщает NBC. CNN пишет, что принято решение об эвакуации Капитолия. Столкновения полицейских и протестующих уже происходят внутри здания. Сам Трамп при этом в твиттере призывает сторонников «действовать мирно и поддержать нашу полицию».

Полиция применила против сторонников Трампа слезоточивый газ. Конгрессменам, оставшимся в здании, предложили надеть противогазы.

Члены Конгресса должны были сегодня официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся».

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Комментарии (22)

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264948311
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Ну а что, прикольно) запасаемся попкорном)
261738921
Даёшь Аляску! Вернуть в родную гавань!
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