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Дональд Трамп призвал своих сторонников, занявших Сенат, «разойтись с миром»

Президент США Дональд Трамп 6 января выступил с обращением к своим сторонникам, митингующим возле Капитолия и захватившим здание Сената. «Идите домой, и идите домой с миром», — заявил Трамп в телевизионном выступлении. Он отметил, что понимает боль собравшихся, так как выборы были украдены. Но нельзя, чтобы кто-то пострадал.

Напомним, сегодня митинг сторонников Трампа перерос в беспорядки.

Члены Конгресса должны были официально подсчитать голоса коллегии выборщиков и утвердить избранного президента, демократа Джо Байдена. С этим согласны не все республиканцы, а сам Трамп на митинге перед сторонниками заявил, что не признает свое поражение и «никогда не сдастся».

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Комментарии (4)

264948311
а грохнули таки кого то в Капитолии
Piter Russo
У Трампа на лицо диссоциативное расстройство идентичности. Видимо заболевание ковидом все же не обошлось без последствий.
Zet
"Что ж ты, фраер, сдал назад?"
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