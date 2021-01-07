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«Небольшое количество экстремистов, подверженных беззаконию». Байден выступил с заявлением, осуждающим захватчиков Сената

«В этот час наша демократия подвергается беспрецедентной атаке. Такого еще не было в новейшей истории», — заявил в своем экстренном выступлении избранный президент США Джо Байден 6 января сразу после захвата протестующими сторонниками действующего президента Дональда Трампа здания Сената в Вашингтоне.

«Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку, не дают понять, кто мы. Мы видим небольшое количество экстремистов, приверженных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. И должно немедленно прекратиться», — заявил Байден.

Днем 6 января толпа протестующих против утверждения Байдена избранным президентом захватила здания Сената, где проходила процедура утверждения итогов голосования. Атакующие смяли охрану здания и заняли ряд залов, включая тот, в котором проходят заседания сената, а также кабинеты руководителей парламента.

Тем временем СМИ в США сообщают, что большая часть здания Сената уже освобождена от протестующих. Тем не менее часть из них остается в помещениях парламента. Несмотря на то что противники Трампа прямо обвиняют его в произошедших беспорядках, сам он несколько раз за последнее время призывал своих сторонников прекратить нападения и покинуть Капитолий.

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Комментарии (7)

264948311
госдеповские на Фонтанке приуныли) Ни одного записного госдеповского тролля в теме)
Piter Russo
Лукашенко надо запомнить фразы Байдена - "В этот час наша демократия подвергается беспрецедентной атаке. Такого еще не было в новейшей истории. Мы видим небольшое количество экстремистов, приверженных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. И должно немедленно прекратиться".
неслучайный
Развели трампа, новый власти добрые и мягкие демократы должны были жестко подавить бунт, в итоге не ушедший ещё Трампа вынужден отдавать приказ о вводе военных для усмирения своих же персональных фанатов.
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