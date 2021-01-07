«Небольшое количество экстремистов, подверженных беззаконию». Байден выступил с заявлением, осуждающим захватчиков Сената

«В этот час наша демократия подвергается беспрецедентной атаке. Такого еще не было в новейшей истории», — заявил в своем экстренном выступлении избранный президент США Джо Байден 6 января сразу после захвата протестующими сторонниками действующего президента Дональда Трампа здания Сената в Вашингтоне.



«Сцены хаоса в Капитолии не отражают истинную Америку, не дают понять, кто мы. Мы видим небольшое количество экстремистов, приверженных беззаконию. Это не инакомыслие. Это беспорядок. Это хаос. И должно немедленно прекратиться», — заявил Байден.