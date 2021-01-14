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Трампа оставят без масок в Snapchat. Аккаунт политика навсегда заблокируют и там

Американская соцсеть анонсировала полную блокировку 45-го президента США после инаугурации Джо Байдена.

«Спустя неделю после приостановки на неопределенный срок учетной записи в Snapchat президента Дональда Трампа социальная сеть подтвердила, что заблокировала его навсегда», — сообщает 14 января USA Today.

В Snapchat мотивировали свое решение «общественной безопасностью». По версии соцсети, Трамп может распространять дезинформацию и подстрекать к насилию, что является нарушением правил сервиса.

Аккаунты 45-го президента США ранее заблокировали Twitter, YouTube, Facebook и Instagram. Так соцсети отреагировали на штурм Капитолия сторонниками республиканца.

Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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Комментарии (1)

Ayrton Senna
Что значит "Может"? Он же не подстрекал к насилию и пр! Интересная система в сша. Наказывать за то, что еще не случилось и может вообще не случиться
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