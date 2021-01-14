Трампа оставят без масок в Snapchat. Аккаунт политика навсегда заблокируют и там

Американская соцсеть анонсировала полную блокировку 45-го президента США после инаугурации Джо Байдена.
«Спустя неделю после приостановки на неопределенный срок учетной записи в Snapchat президента Дональда Трампа социальная сеть подтвердила, что заблокировала его навсегда», — сообщает 14 января USA Today.
В Snapchat мотивировали свое решение «общественной безопасностью». По версии соцсети, Трамп может распространять дезинформацию и подстрекать к насилию, что является нарушением правил сервиса.
Аккаунты 45-го президента США ранее заблокировали Twitter, YouTube, Facebook и Instagram. Так соцсети отреагировали на штурм Капитолия сторонниками республиканца.