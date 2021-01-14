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Посмотрите, как дикие утки спасаются от морозов в тепле и комфорте очистных петербургского «Водоканала»

Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Пока погода уже вторую неделю морозит Петербург, стаи диких уток комфортно проводят время на канализационно-очистных сооружениях городского «Водоканала» в компании чаек. Без стычек не обходится, но места хватает всем.

Как рассказали 14 января в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в то время, как большинство водоемов в Петербурге покрылись льдом, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Пройдя этапы очистки, стоки в сооружениях уже соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, так что птицам там тепло, комфортно и безопасно.

Утки питаются мелкой рыбой и водными растениями и, когда на городских водоемах встает лед, начинают испытывать проблемы с добычей привычного пропитания. А при устойчивых минусовых температурах присевшие на лед птицы рискуют к нему примерзнуть и погибнуть. Так что неудивительно, что уже несколько лет они используют очистные «Водоканала» как всегда открытое убежище.

Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Обычно водоплавающие птицы выбирают вторичные отстойники — емкости для сбора очищенных стоков после биологического этапа. Вода в них теплая, а оставшаяся органика служит всегда доступным кормом. В таких условиях птицы не рискуют попасться в ледовую ловушку или погибнуть от голода. Несмотря на редкие стычки с постоянными соседями — городскими чайками, каждой крякве легко удается найти уютное место для зимовки», — отмечают в пресс-службе.

Большинство технологических процессов на очистных производится в автоматическом режиме, а территории сооружений просторны, так что персонал, выполняющий обходы, техобслуживание, отбор проб и другие манипуляции, диких гостей не смущает. И утки с чайками далеко не единственные посетители. Весной на сооружениях гнездятся чибисы и выгуливают свое потомство прямо на газонах. Летом туда прилетают цапли и лебеди, регулярно заходят лисы, зайцы и норки.

Фото: Департамент информации и связей с общественностью ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

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Комментарии (3)

f0ntan
То, что эти стоки теплые - сомнений нет. Вопрос в том, насколько они очищенные. И в том, чем птицы там питаются - рыбой - или отходами человеческой деятельности?
grannie
Они уже давно не дикие
WuhanRockCafe
В бухте Нагаева в Магадане та же картина - у коллектора городской канализации, в незамерзающей даже в сильные морозы полынье, всегда полно чаек.
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