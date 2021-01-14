Пока погода уже вторую неделю морозит Петербург, стаи диких уток комфортно проводят время на канализационно-очистных сооружениях городского «Водоканала» в компании чаек. Без стычек не обходится, но места хватает всем.
Как рассказали 14 января в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в то время, как большинство водоемов в Петербурге покрылись льдом, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Пройдя этапы очистки, стоки в сооружениях уже соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, так что птицам там тепло, комфортно и безопасно.
Утки питаются мелкой рыбой и водными растениями и, когда на городских водоемах встает лед, начинают испытывать проблемы с добычей привычного пропитания. А при устойчивых минусовых температурах присевшие на лед птицы рискуют к нему примерзнуть и погибнуть. Так что неудивительно, что уже несколько лет они используют очистные «Водоканала» как всегда открытое убежище.
«Обычно водоплавающие птицы выбирают вторичные отстойники — емкости для сбора очищенных стоков после биологического этапа. Вода в них теплая, а оставшаяся органика служит всегда доступным кормом. В таких условиях птицы не рискуют попасться в ледовую ловушку или погибнуть от голода. Несмотря на редкие стычки с постоянными соседями — городскими чайками, каждой крякве легко удается найти уютное место для зимовки», — отмечают в пресс-службе.
Большинство технологических процессов на очистных производится в автоматическом режиме, а территории сооружений просторны, так что персонал, выполняющий обходы, техобслуживание, отбор проб и другие манипуляции, диких гостей не смущает. И утки с чайками далеко не единственные посетители. Весной на сооружениях гнездятся чибисы и выгуливают свое потомство прямо на газонах. Летом туда прилетают цапли и лебеди, регулярно заходят лисы, зайцы и норки.