Пока погода уже вторую неделю морозит Петербург, стаи диких уток комфортно проводят время на канализационно-очистных сооружениях городского «Водоканала» в компании чаек. Без стычек не обходится, но места хватает всем.



Как рассказали 14 января в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в то время, как большинство водоемов в Петербурге покрылись льдом, очищенная сточная вода на станциях аэрации даже зимой имеет температуру около 16 градусов. Пройдя этапы очистки, стоки в сооружениях уже соответствуют всем нормативным требованиям и готовы к возвращению в природу, так что птицам там тепло, комфортно и безопасно.