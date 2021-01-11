«У нас демократическое общество». В Грозном заложили мечеть имени Рамзана Кадырова

В столице Чечни появится мечеть, названная в честь главы республики Рамзана Кадырова. Местные чиновники отмечают, что название мечети было решено дать по многочисленным просьбам жителей, вопреки желанию самого Кадырова.
«Жители... уже давно и активно обращались к властям и духовенству республики с просьбой дать мечети имя Рамзана Ахматовича, хотя сам он выступал категорически против этого… У нас демократическое общество, воля и желание жителей республики у нас в приоритете», — передает 11 января РИА Новости слова регионального министра печати.
Как сообщает ЧГТРК «Грозный», 8 января в Грозном заложили капсулу под строительство мечети имени Рамзана Кадырова. Право дать начало строительству предоставили сыну главы республики Адаму Кадырову. Мечеть будет рассчитана на 2 тысячи человек, и ее уже называют одной из красивейших в регионе. Курировать ее строительство будет помощник главы Чеченской Республики Амруди Эдильгириев.
Ранее BBC сообщили, что в честь Кадырова, его родственников и соратников в Чечне названы как минимум 346 улиц и переулков. Именем Рамзана Кадырова также предлагали назвать мечеть в Шали, но сам он объявил, что она будет названа в честь пророка Мухаммеда.