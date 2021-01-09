Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга оказались в нужном месте и в нужное время: из девятиэтажки, где загорелась квартира, им сбросили сначала одеяло, а потом и ребёнка. Глазомер не подвёл.

Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 9 января загорелась квартира на девятом этаже дома 42/3 по Будапештской улице. Пожар произошёл на втором этаже, но помощи просили жильцы сверху. Их увидели двое руководителей Фрунзенского УМВД, которые в это время подъезжали к пятому отделу полиции, расположенному в соседнем здании.