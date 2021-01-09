Сотрудники полиции Фрунзенского района Петербурга оказались в нужном месте и в нужное время: из девятиэтажки, где загорелась квартира, им сбросили сначала одеяло, а потом и ребёнка. Глазомер не подвёл.
Как стало известно «Фонтанке», около семи вечера 9 января загорелась квартира на девятом этаже дома 42/3 по Будапештской улице. Пожар произошёл на втором этаже, но помощи просили жильцы сверху. Их увидели двое руководителей Фрунзенского УМВД, которые в это время подъезжали к пятому отделу полиции, расположенному в соседнем здании.
Сотрудники подбежали к окнам и поймали одеяло, сброшенное жителями третьего этажа, а потом и самого младшего жильца квартиры — трехлетнюю Веронику. Аварийный спуск прошёл успешно, девочка не пострадала, но скорую полицейские всё же вызвали.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании на втором этаже дома на Будапештской поступила на пульт дежурного в 19:10. Через двенадцать минут огонь локализовали, открытое горение ликвидировали. Сгорела двухкомнатная квартира — её обитателей, по данным «Фонтанки», относят к неблагонадёжным. Внутри нашли погибшего, его данные устанавливаются. Родители Вероники, по всей видимости, также благополучно покинули дом — о пострадавших ведомство не сообщает. Из девятиэтажки эвакуировали двадцать человек, чтобы не оставлять их мёрзнуть на улице, на место был направлен автобус.