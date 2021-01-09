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Петербург пережил самую морозную ночь за зиму. Следующая будет не лучше, но погода готовит сюрприз

Гребень антициклона, который определяет погоду в Петербурге, обеспечил самую холодную ночь с начала зимы. Судя по прогнозам, в ближайшей перспективе она перестанет быть морозным лидером, однако мёрзнуть осталось недолго.

Как сообщает в Facebook специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус, в ночь на 9 января столбик термометра просел до -10,5 °С, и так холодно этой зимой в Петербурге ещё не было. До этого ночной минимум составлял -7,8 °С, его фиксировали 8-го числа.

Между тем Северо-Западный гидрометцентр прогнозирует похолодание. В ночь на 10 января обещают -12...-14 °С, а под утро в пригородах может быть и до -17 °С. Впрочем, в последний день новогодних праздников погодная ситуация начнёт улучшаться. Днём в воскресенье — -10...-12 °С, в понедельник, 11 января, — 8–10 °С ниже нуля, а во вторник в прогнозах небольшой снег и -4...-6 °С.

Сейчас в Северной столице -10,1 градуса и слабый северо-восточный ветер.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

eje
В 1979 году в Ленинграде в конце декабря и НГ стояли морозы 34,7 грд.
Пока рекорд не побит.
ArturPirogkov
Фобос это разве гидромет?
VF812
Все будет, не нойте
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