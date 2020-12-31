«Фонтанка» предлагает читателям поучаствовать в уже традиционном новогоднем бинго и угадать, какие именно слова прозвучат в обращении главы государства в преддверии нового года.

Мы умышленно убрали само слово «коронавирус», но уверены, что Владимир Путин обратится к врачам со словами благодарности. Остальное - непреходящие ценности, о которых президент говорит из года в год: