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Новогоднее бинго: о чем будет говорить президент в своем обращении под бой курантов

«Фонтанка» предлагает читателям поучаствовать в уже традиционном новогоднем бинго и угадать, какие именно слова прозвучат в обращении главы государства в преддверии нового года.

Мы умышленно убрали само слово «коронавирус», но уверены, что Владимир Путин обратится к врачам со словами благодарности. Остальное - непреходящие ценности, о которых президент говорит из года в год:

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Комментарии (9)

Вячеслав Рогожин
Я смотрел - очень забавно смореть при выключенном звуке.
Djnyana
Вы это посмотрели?! Я - Нет!)
Modest_5e4ce41f7533b
О вечном.
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