Экономный дом. Как энергоэффективность и эко-девеломпент помогут сократить плату за квартиру

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Энергосбережение становится одним из важных параметров для покупателей при выборе нового жилья. Но если новостройки уже проектируются с учетом класса энергоэффективности, то со старыми домами все сложнее. Куда уходит тепло? В 2016 году Министерство строительства РФ издало новые правила по определению класса энергетической эффективности многоквартирных домов. В документе установлено семь классов энергоэффективности: от высшего А до самого низкого Е. У современных новостроек этот класс должен быть не ниже С (только старые дома сегодня имеют классы D или E).

В домах с высоким классом энергоэффективности экономия ресурсов доходит до 30% и более в сравнении с другими постройками. — Основные причины больших теплопотерь в домах — некачественно установленные окна и двери, конструктивные изъяны наружных стен, нарушение теплоизоляции в системе отопления, — поясняет Марина Федькушова, заместитель начальника проектного отдела СК «Дальпитерстрой». — Утечка может происходить и через общедомовую вентиляцию, чердачные помещения и кровлю. Таким образом, главное в энергоэффективности — это тёплый замкнутый контур, отсутствие мостиков холода, тёплые окна, хорошо утеплённая кровля, фундамент и стены, также герметичный контур. По словам эксперта, проблема теплоизоляции решается за счет применения современных качественных негорючих теплоизоляционных (минваты, пенополистирол и т.д.) и строительных материалов с более низкой теплопередачей (газобетонные, керамзитобетонные блоки, поризованная керамика). Помимо материалов большую роль играет автоматика, позволяющая поддерживать температуру на входе в здание, регулировать ее на стояках и отопительных приборах, а также учитывать тепло, чтобы потребитель платил за то, что получил.

— К сожалению, в нашей стране сохранилось еще очень много домов старого фонда: потери тепла в них велики — вспомнить хотя бы проблему стыков между наружными и внутренними панелями «хрущевок», горизонтальные швы, куда затекает вода и задувает ветер, старые окна, — добавил президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров. — В связи с этим перед российским стройкомплексом особенно остро стоят проблемы энергопотребления, внедрения энергосберегающих технологий и повышения качества отечественных строительных материалов. Море технологий Однако некоторые современные решения можно применять и в старых домах, устанавливая соответствующее оборудование во время ремонта, уточнил Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург». Одно из самых эффективных решений для парадных — двери с доводчиками, которые не позволяют уходить теплу и отапливать улицу за счет жильцов. Электроэнергию можно экономить благодаря светодиодным лампам, датчикам движения на лестницах и площаках, которые гасят свет, когда никто не идет. Расход воды в квартирах может снижаться с помощью современной сантехники, водосберегающих душевых леек, унитазов с несколькими режимами слива. Датчики отопления помогают контролировать расход тепла.

— Существуют системы рекуперации, которые позволяют не только вентилировать воздух в помещении, но и возвращать часть тепла, — продолжил он. — Сбор дождевой воды для нужд дома, использование энергии солнца, ветра — это уже по-настоящему высокий уровень. К нему массовый рынок, возможно, придет со временем. Повышение энергоэффективности, снижение затрат ресурсов важно как для сохранения окружающей среды, так и с точки зрения экономического эффекта. При этом важно, чтобы внедрение «зеленых» технологий проводилось комплексно, стимулировалось на всех этапах и уровнях. Давно прошли времена, когда в подвалах многоквартирных домов стояли так называемые элеваторные узлы, основной задачей которых было доставить теплоэнергию потребителю, без учета, по нормативу, уточняет Марина Федькушова. Сейчас их место заняли системы автоматического регулирования теплопотребления, сокращенно — САРТ. — Если совсем коротко, то САРТ — это установленная в тепловом пункте дома система, поддерживающая температуру воздуха внутри помещения на уровне санитарных норм (20–22 градуса) и обеспечивающая экономию тепловой энергии, — поясняет Федькушова. — Экономия получается, во-первых, за счет автоматического учета системой суточной неравномерности температуры наружного воздуха (экономия — 5–7%), во-вторых, за счет возможности принудительного снижения отпуска тепла в определенное время суток (еще 4–7%). В-третьих, автоматизированное регулирование теплопотребления теплого пункта позволяет компенсировать существующие перетопы в межсезонье (еще минус 4–5%). В-четвертых, за счет возможности подачи точного количества тепла с учетом реальных, а не расчетных тепловых потерь экономия достигает от 5 до 15%.

Технологии энергоэффективности зависят от климата, в котором строится здание. В жарком климате на первый план выходят технологии водоэффективности и экономии энергии при охлаждении и вентиляции дома, отмечает Елена Валуева, директор по маркетингу компании Mirland Development Corporation. При этом в южном климате можно использовать солнечные батареи для генерации электричества и освещения общественных пространств дома. — В холодном климате большей части нашей страны более актуальны технологии теплоэффективности и проблема недостатка естественной освещенности, — поясняет Елена Валуева. — Сохранения тепла добиваются при помощи рекуперации. Эта технология основана на принципе повторного использования тепла удаляемого отработанного воздуха квартиры для подогрева свежего приточного воздуха. Вопрос освещенности решается на этапе проектирования. В мире также активно используется энергоэффективное инженерное оборудование (лифты, системы кондиционирования), датчики движения (на освещение, на подачу воды в санузлах) и энергосберегающее остекление.

— Энергоэффективность здания — это сочетание современных технологий и определенных инженерных решений, — говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. — Среди них — качественная кровля и стеклопакеты, ликвидация мостиков холода, утепление наружных стен, светильники с датчиками движения в коридорах и так далее. В результате мы обеспечиваем жителям максимальный комфорт при минимальных затратах на электроэнергию. Соответственно, и за коммунальные услуги собственники квартир платят значительно меньше. Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше потерь энергоресурсов. Через стены могут происходить значительные теплопотери, поэтому их утеплению уделяется особенное внимание. — Мы возводим дома по кирпично-монолитной технологии, а для утепления используем многослойную теплоизоляционную систему, — рассказывает генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников (малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы»). — Энергосберегающие окна, с одной стороны, сохраняют тепло, с другой — обеспечивают лучшее естественное освещение за счёт увеличенной площади остекления. Горячая вода и отопление в «Образцовых кварталах» подаются от автономных крышных газовых котельных, что тоже снижает теплопотери. Места общего пользования оснащены светильниками с датчиками движения. Квартиры оборудованы счётчиками на воду и электричество. Мы строим дома с энергоэффективностью от «С» (повышенный класс) до «А» (очень высокий). Для жильцов этот показатель отражается на коммунальных платежах: экономия может составлять до 40%.

Важность для покупателя Предпосылки использования энергоэффективных технологий в строительстве — высокая стоимость затрат на коммунальные платежи, законодательные ограничения или поощрения и запрос общества на бережное отношение к природе. Но, как отметила Ольга Тихомирова, начальник отдела продаж СК «Дальпитерстрой», класс энергоэффективности непосредственно влияет на цену квадратного метра. Чем выше класс, тем, соответственно, современнее и дороже используются теплоизоляционные материалы и инженерные системы, и тем дороже квадратный метр, и наоборот. — Разумеется, покупатели интересуются, насколько теплой будет их будущая квартира, — говорит Тихомирова. — Обычно спрашивают, какие будут монтироваться стеклопакеты, будут ли устанавливаться индивидуальные счетчики тепла и т.д. Конечно, это не решающие факторы при покупке жилья, но если, к примеру, человек выбирает между двумя примерно одинаковыми вариантами, то это может сыграть решающую роль. По словам Елены Валуевой, применение эко-принципов входит в топ-10 при выборе будущего места жительства. Всех интересует благоустройство придомовой территории, парков в районе будущего проживания и уровень загрязненности воздуха. Что касается покупателей, этой темой чаще интересуются молодые люди (от 20 до 35 лет): правила эко-жизни они внедряют в свою жизнь быстрее и легче по сравнению со старшим поколением. — Энергоэффективный дом — это, в первую очередь, «выгодный» дом: за счет использования в проекте технологий возможна существенная экономия на коммунальных услугах, — отметила Елена Валуева. — Поэтому самые популярные у покупателей квартир энергоэффективные и «зеленые» технологии — те, которые позволяют ежегодно экономить тысячи рублей: освещение с датчиками движения, водосберегающая сантехника в квартирах с отделкой, индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием температуры теплоносителя. Так, благодаря технологиям, житель энергоэффективного ЖК уже во время эксплуатации квартиры может сэкономить до 40% на потреблении воды, до 20% — на отоплении и до 25% на энергопотреблении. Однако тут важно учитывать, что экономия энергоресурсов зависит в немалой степени и от привычек человека. — В последнее время класс энергоэффективности дома приобрел большее значение для покупателей, — говорит Анжелика Альшаева. — С 2017 года все застройщики указывают эту информацию в ДДУ, поэтому логично, что люди интересуются этим параметром. Все строящиеся городские объекты компании «КВС» имеют очень высокий класс энергоэффективности — А. Объекты в Ленинградской области — либо В (высокий), либо также А. В России эко-девелопмент получил развитие лишь в последнее десятилетие, в отличие от Европы, где еще 50 лет назад обратили внимание на негативное влияние строительства на экологию, уточнила Елена Валуева. — Стандарты энергоэффективности применялись в России при строительстве спортивных сооружений к Олимпиаде -2014 и ЧМ-2018 по Футболу, — подытожила эксперт. — В сегменте жилой недвижимости затраты не столь велики, в основном из-за инженерного оборудования, которое не устанавливается, как в офисах. В жилом строительстве прямой связи стоимости в зависимости от класса энергоэффективности мы не наблюдаем. Наш жилой эко-комплекс «Триумф Парк» стал одним из первых энергоэффективных жилых проектов в России, но постепенно таких объектов становится все больше. Пока же наиболее заинтересованы в строительстве энергоэффективных объектов девелоперы объектов коммерческой недвижимости — бизнес-центров или складских комплексов класса А. Помимо существенной экономии затрат на коммунальные ресурсы (офисное здание тратит большие деньги на обслуживание по коммерческим тарифам), в офисные здания с «зеленым» сертификатом можно привлечь ведущие западные компании, готовые платить за аренду офисов класса А/А+, и в политике которых прописан «зеленый офис». Анна Романова, «Фонтанка.ру»