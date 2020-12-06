Ушел из жизни бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов. Его смерть необычна для 2020 года

«Да, к сожалению, ушел из жизни замечательный ученый. Для нас это очень большая потеря. Мы его знали все годы, сколько он работал, как очень крупного исследователя, — сообщил в разговоре с «Фонтанкой» Абдулла Даудов. — Всегда его работы отличались глубиной исследования, аргументированностью, он всегда отталкивался от фактов. Он воспитал замечательную плеяду талантливых ученых — они работают у нас на факультете».

Бывший декан исторического факультета СПбГУ, выдающийся русский историк Игорь Фроянов ушел из жизни на 85-м году жизни. Как рассказал «Фонтанке» декан истфака СПбГУ Абдулла Даудов, это произошло в субботу, 5 декабря. По его словам, у историка не выдержало сердце.

О смерти историка стало известно только сегодня, 6 декабря. По словам Абдуллы Даудова, Игорь Фроянов не болел: в понедельник, 7 декабря, он должен был проводить занятия в университете. «Как дочка сказала, были жалобы на легкие, врачи решили на 2–3 дня поместить его в клинику, но сердце подвело — и он так неожиданно скончался», — уточнил он.



Насчет того, как завтра будет организован учебный процесс, декан точно не ответил, но подчеркнул: занятия обязательно будут восполнены, их проведет кто-то из преподавателей кафедры истории России до XX века — на ней больше всего учеников Игоря Фроянова.



Как указано на сайте Института истории СПбГУ, за свою научную деятельность историк написал большое количество книг и статей — двенадцать монографий, свыше трехсот статей и брошюр. Он родился в семье кубанского казака — командира Красной армии, репрессированного сталинским режимом в 37-м и реабилитированного в 57-м. После школы Игорь Фроянов отслужил в армии и поступил на историко-филологический факультет Ставропольского пединститута, а в 63-м пошел в аспирантуру истфака ЛГУ. Круг его научных интересов был сконцентрирован на проблемах Древней и Средневековой Руси. В 1976 году он получил ученую степень доктора исторических наук, а в 79-м стал профессором. С 1983 по 2002год он был заведующим кафедрой Русской истории и с 1982-го по 2001-й — деканом истфака СПбГУ.

