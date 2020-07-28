Петербургская школьница отправляла интимные фото в обмен на «голоса» в игре. Её «подружкой» оказался киберпедофил-станочник из Брянска

Полиция Петербурга положила конец виртуальному общению школьниц с мужчиной, прикрывавшимся в соцсетях женским именем. В обмен на игровую валюту дети присылали ему свои интимные фото. Киберпедофила искали два года.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, на днях полицейские наконец-то познакомились с тем, кто скрывался под именем Яны Михеевой во «ВКонтакте». Владельцем аккаунта оказался 37-летний уроженец Брянской области, проживающий в Петербурге и работающий станочником.

Уголовные дела по статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Насильственные действия сексуального характера» были возбуждены в отношении него ещё весной 2018 года.