Петербургская школьница отправляла интимные фото в обмен на «голоса» в игре. Её «подружкой» оказался киберпедофил-станочник из Брянска
Полиция Петербурга положила конец виртуальному общению школьниц с мужчиной, прикрывавшимся в соцсетях женским именем. В обмен на игровую валюту дети присылали ему свои интимные фото. Киберпедофила искали два года.
Как стало известно «Фонтанке» 28 июля, на днях полицейские наконец-то познакомились с тем, кто скрывался под именем Яны Михеевой во «ВКонтакте». Владельцем аккаунта оказался 37-летний уроженец Брянской области, проживающий в Петербурге и работающий станочником.
Уголовные дела по статьям «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Насильственные действия сексуального характера» были возбуждены в отношении него ещё весной 2018 года.
Началось всё с обращения в полицию матери юной петербурженки. По словам заявительницы, неизвестный с вымышленной страницы развращал её дочь, когда той ещё не было и 14 лет, а также заставлял отправлять ему интимные фотографии в обмен на «голоса» в игре «Аватария» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина взят под стражу и помещён в следственный изолятор. Расследование продолжается.