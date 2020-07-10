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10.07.2020 18:01
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После обысков ФСБ в Петербурге арестовали главу предприятия радиоразведки. Его партнер скрылся

В Петербурге на два месяца арестовали гендиректора научно-производственного предприятия «Спец-радио». Кирилл Селеня обвиняется в хищении выделенных на оборонную промышленность денег.

Как сообщили 10 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения до 25 августа.

«Селеня просил домашний арест или залог 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным «Фонтанки», второй фигурант уголовного дела, генеральный директор компании «ЭКБ-Нева» Владимир Лысенко, успел скрыться. Его планируют объявить в розыск. Телефон предпринимателя выключен. Масштабные обыски прошли в Петербурге 7 июля.

По версии следствия, обвиняемый Селеня причастен к хищению 18,7 миллиона рублей Научного центра прикладной электродинамики (НЦПЭ) и покушению на хищение 55 миллионов рублей.

«ЭКБ-Нева» Вадима Лысенко импортирует электронные компоненты для нужд военно-промышленного комплекса. НЦПЭ, в котором раньше работал Селеня, был одним из его заказчиков. После ухода из Научного центра арестованный функционер возглавил белгородское предприятие «Спец-радио», производящее комплексы радиотехнической разведки и контроля. По данным СПАРК, Селеня по-прежнему числится гендиректором.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

261887361
афоризм генерала ФСБ, он же экс- глава Администрации Президента С. Иванова:
" корупционные Законы." ect.
Любой,кто включён/работает в системе гос.заказа и подрядчики и заказчики находятся на мушке "правоохранителей."
В любом проекте всегда и неизбежно при Желании, могут найти нарушения.
Иван Кадачигов
Чего там говорить, берите справочник и прямо по алфавиту всех ген. директоров предприятий оборонки можно брать за жабры. Про бухгалтеров не забудьте, они в доле. Правда, не очень большой.
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