После обысков ФСБ в Петербурге арестовали главу предприятия радиоразведки. Его партнер скрылся
В Петербурге на два месяца арестовали гендиректора научно-производственного предприятия «Спец-радио». Кирилл Селеня обвиняется в хищении выделенных на оборонную промышленность денег.
Как сообщили 10 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Октябрьский районный суд избрал ему меру пресечения до 25 августа.
«Селеня просил домашний арест или залог 2 миллиона рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным «Фонтанки», второй фигурант уголовного дела, генеральный директор компании «ЭКБ-Нева» Владимир Лысенко, успел скрыться. Его планируют объявить в розыск. Телефон предпринимателя выключен. Масштабные обыски прошли в Петербурге 7 июля.
По версии следствия, обвиняемый Селеня причастен к хищению 18,7 миллиона рублей Научного центра прикладной электродинамики (НЦПЭ) и покушению на хищение 55 миллионов рублей.
«ЭКБ-Нева» Вадима Лысенко импортирует электронные компоненты для нужд военно-промышленного комплекса. НЦПЭ, в котором раньше работал Селеня, был одним из его заказчиков. После ухода из Научного центра арестованный функционер возглавил белгородское предприятие «Спец-радио», производящее комплексы радиотехнической разведки и контроля. По данным СПАРК, Селеня по-прежнему числится гендиректором.