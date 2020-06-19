Гардеробные, сауны и прачечные. За какие «фишки» готовы платить покупатели квартир в новых домах

Площадь квартир в новостройках сократилась за последние 10 лет в среднем на 10-15 кв. м. Застройщики компенсируют уменьшение метража различными дополнительными опциями, но не все, что оригинально – востребовано.

Главным для покупателей становится функциональность пространства. Не хочется переплачивать за неиспользуемые метры, да еще и с процентами по ипотеке, с помощью которой сейчас приобретается до 75% квартир. С другой стороны, именно снижение ставок по ипотеке позволяет сегодня многим приобрести квартиру побольше. В советских панельных домах было всего несколько типов квартир, да и ранние новостройки также не отличались разнообразием. Сейчас же в одном жилом комплексе компании могут предлагать до 50 вариантов планировок.

— Широкий ассортимент планировочных решений — тренд последних 5-10 лет, — отмечает директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. — Люди все реже готовы к перепланировкам, они хотят сразу выбрать комфортный для себя вариант и не тратить время на ремонт. Да, наиболее популярными уже много лет остаются однокомнатные квартиры и студии — наиболее бюджетные и ликвидные варианты, которые легко перепродать и сдать в аренду, рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Там вариантов планировок немного. Но если комнат становится больше, то покупатели обращают внимание на функциональность пространства и возможность его зонирования. Поэтому пользуются спросом евро-варианты с большой кухней-гостиной — в том числе, с двумя окнами. — Новоселы могут предпочесть более компактную, но функциональную квартиру без «лишних» квадратных метров, которые стоят денег — например, в коридорах, — поясняет Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург». — Такую функциональность может обеспечить европланировка, где кухня является одновременно гостиной для сбора всей семьи и приема гостей.

Как отмечает генеральный директор сервиса по подбору квартир Living.ru Кирилл Тимофеев, наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры с большой кухней или кухней-гостиной. Это обусловлено тем, что основными покупателями являются молодые пары, с детьми и без. Они часто ограничены в средствах и не могут позволить себе купить 2-3-комнатную квартиру, а такие варианты дают возможность организовать и зону совместного времяпровождения, и отдельную спальную зону. В целом же за последние лет 9-10 ничего принципиально нового в квартирографии не появилось, считает Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК». Главный тренд сохраняется, и это — сокращение площади квартир, что связано, в первую очередь, с платежеспособностью покупателей. Так, с 2013 года в Петербурге площадь квартир в сегменте масс-маркет сократилась на 6 -10 кв. м, в бизнес-классе на 15 кв. м. Независимо от класса выбранного жилья, люди подбирают функциональную квартиру. Функциональность ценится вне зависимости от класса жилья.

— Застройщикам удается уместить на 40 кв. м то, что раньше размещали на 50-55 кв. м, — говорит Наталья Кукушкина, специалист по маркетингу Группы ЦДС. — Например, все чаще появляются просторные и, главное - глубокие балконы (от 1,5 м в глубину), а также гостевые санузлы, отдельная ванная в мастер-спальне, гардеробные с мокрой зоной, из которых можно сделать прачечную, удобные кухни-гостиные и места для хранения. Впрочем, не все компании настроены на уменьшение площадей: — Трендов много, но мы всегда ориентируемся на желающих жить в просторных квартирах всей семьей долгие годы, — уточнил Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест», — и это отражается на квартирографии — мы не строим студий, средняя площадь квартир в домах комфорт-класса составляет 60 кв. м, что выше аналогичных показателей по рынку в этом классе жилья. Ничего лишнего Тренды в квартирографии меняются достаточно плавно, не одномоментно. Но все равно застройщику необходимо спрогнозировать, что будет востребовано через 1-3 года с момента приобретения земли и начала проектирования – за это время объект выведут в продажу, объясняет Дмитрий Ефремов.

Как правило, покупатели больше всего хотят видеть в квартире кухню-гостиную, балконы и никаких лишних пространств. — Еще несколько лет назад застройщики могли продавать квартиры с большими коридорами, — поясняет заместитель коммерческого директора «Группы ЛСР» Ольга Аветисова. — Сейчас такого практически не найти, зона прихожей по-прежнему достаточно просторная, однако появляются места под шкафы, так называемые «мокрые зоны», где владелец квартиры снимает обувь и проходит дальше. Три-четыре года назад застройщики предлагали квартиры с маленькими кухнями и большими спальнями. Сейчас все с точностью наоборот, отмечает Ольга Аветисова. Сергей Степанов подтверждает, что под коридоры отдается меньше места, становятся компактнее спальни. При этом существенно увеличивается кухонное пространство. Также популярностью пользуются двух- и трехкомнатные квартиры с так называемыми «хозяйскими спальнями» — когда в комнате собственная ванная, гардеробная и просторная лоджия или балкон. По словам директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Яна Фельдмана, оптимальный метраж кухни-гостиной в квартире для одного человека составляет 12 кв. м, для двух – от 14 кв. м и более. Комфортный метраж спальни для одного человека может быть 8 кв. м, для двоих — 10 кв. м.

— Покупателей всегда интересуют практичные планировки, — говорит Елена Тян, руководитель отдела продаж ЖК «Образцовые кварталы» (застройщик – ООО «Терминал-Ресурс»). — Другой вопрос, что представления об удобстве у всех разное. Кто-то ищет меньше метраж и больше комнат, кто-то — только двухсторонние квартиры, а кому-то важен выход на балкон или лоджию из каждой комнаты. Что объединяет современных покупателей, так это запрос на просторные кухни. По словам Анжелики Альшаевой, стремление к функциональности объясняет и растущую популярность европланировок с просторной объединенной кухней-гостиной — Во-первых, такой вариант позволяет убрать в квартире лишние коридоры, сделать жилье более светлым, — говорит она. — Во-вторых, образ жизни людей изменился, все меньше времени они проводят дома, и именно кухня, а не зал, как это было раньше, становится основным местом общения и приема гостей. Свою роль играет также эстетика — многие горожане ориентируются на европейские и скандинавские интерьеры, где кухня не отделяется.