Гардеробные, сауны и прачечные. За какие «фишки» готовы платить покупатели квартир в новых домах
Площадь квартир в новостройках сократилась за последние 10 лет в среднем на 10-15 кв. м. Застройщики компенсируют уменьшение метража различными дополнительными опциями, но не все, что оригинально – востребовано.
Главным для покупателей становится функциональность пространства. Не хочется переплачивать за неиспользуемые метры, да еще и с процентами по ипотеке, с помощью которой сейчас приобретается до 75% квартир. С другой стороны, именно снижение ставок по ипотеке позволяет сегодня многим приобрести квартиру побольше.
В советских панельных домах было всего несколько типов квартир, да и ранние новостройки также не отличались разнообразием. Сейчас же в одном жилом комплексе компании могут предлагать до 50 вариантов планировок.
— Широкий ассортимент планировочных решений — тренд последних 5-10 лет, — отмечает директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. — Люди все реже готовы к перепланировкам, они хотят сразу выбрать комфортный для себя вариант и не тратить время на ремонт.
Да, наиболее популярными уже много лет остаются однокомнатные квартиры и студии — наиболее бюджетные и ликвидные варианты, которые легко перепродать и сдать в аренду, рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». Там вариантов планировок немного. Но если комнат становится больше, то покупатели обращают внимание на функциональность пространства и возможность его зонирования. Поэтому пользуются спросом евро-варианты с большой кухней-гостиной — в том числе, с двумя окнами.
— Новоселы могут предпочесть более компактную, но функциональную квартиру без «лишних» квадратных метров, которые стоят денег — например, в коридорах, — поясняет Дмитрий Ефремов, руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург». — Такую функциональность может обеспечить европланировка, где кухня является одновременно гостиной для сбора всей семьи и приема гостей.
Как отмечает генеральный директор сервиса по подбору квартир Living.ru Кирилл Тимофеев, наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры с большой кухней или кухней-гостиной. Это обусловлено тем, что основными покупателями являются молодые пары, с детьми и без. Они часто ограничены в средствах и не могут позволить себе купить 2-3-комнатную квартиру, а такие варианты дают возможность организовать и зону совместного времяпровождения, и отдельную спальную зону.
В целом же за последние лет 9-10 ничего принципиально нового в квартирографии не появилось, считает Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК». Главный тренд сохраняется, и это — сокращение площади квартир, что связано, в первую очередь, с платежеспособностью покупателей. Так, с 2013 года в Петербурге площадь квартир в сегменте масс-маркет сократилась на 6 -10 кв. м, в бизнес-классе на 15 кв. м. Независимо от класса выбранного жилья, люди подбирают функциональную квартиру.
Функциональность ценится вне зависимости от класса жилья.
— Застройщикам удается уместить на 40 кв. м то, что раньше размещали на 50-55 кв. м, — говорит Наталья Кукушкина, специалист по маркетингу Группы ЦДС. — Например, все чаще появляются просторные и, главное - глубокие балконы (от 1,5 м в глубину), а также гостевые санузлы, отдельная ванная в мастер-спальне, гардеробные с мокрой зоной, из которых можно сделать прачечную, удобные кухни-гостиные и места для хранения.
Впрочем, не все компании настроены на уменьшение площадей:
— Трендов много, но мы всегда ориентируемся на желающих жить в просторных квартирах всей семьей долгие годы, — уточнил Сергей Степанов, директор по продажам компании «Строительный трест», — и это отражается на квартирографии — мы не строим студий, средняя площадь квартир в домах комфорт-класса составляет 60 кв. м, что выше аналогичных показателей по рынку в этом классе жилья.
Ничего лишнего
Тренды в квартирографии меняются достаточно плавно, не одномоментно. Но все равно застройщику необходимо спрогнозировать, что будет востребовано через 1-3 года с момента приобретения земли и начала проектирования – за это время объект выведут в продажу, объясняет Дмитрий Ефремов.
Как правило, покупатели больше всего хотят видеть в квартире кухню-гостиную, балконы и никаких лишних пространств.
— Еще несколько лет назад застройщики могли продавать квартиры с большими коридорами, — поясняет заместитель коммерческого директора «Группы ЛСР» Ольга Аветисова. — Сейчас такого практически не найти, зона прихожей по-прежнему достаточно просторная, однако появляются места под шкафы, так называемые «мокрые зоны», где владелец квартиры снимает обувь и проходит дальше.
Три-четыре года назад застройщики предлагали квартиры с маленькими кухнями и большими спальнями. Сейчас все с точностью наоборот, отмечает Ольга Аветисова.
Сергей Степанов подтверждает, что под коридоры отдается меньше места, становятся компактнее спальни. При этом существенно увеличивается кухонное пространство. Также популярностью пользуются двух- и трехкомнатные квартиры с так называемыми «хозяйскими спальнями» — когда в комнате собственная ванная, гардеробная и просторная лоджия или балкон.
По словам директора по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Яна Фельдмана, оптимальный метраж кухни-гостиной в квартире для одного человека составляет 12 кв. м, для двух – от 14 кв. м и более. Комфортный метраж спальни для одного человека может быть 8 кв. м, для двоих — 10 кв. м.
— Покупателей всегда интересуют практичные планировки, — говорит Елена Тян, руководитель отдела продаж ЖК «Образцовые кварталы» (застройщик – ООО «Терминал-Ресурс»). — Другой вопрос, что представления об удобстве у всех разное. Кто-то ищет меньше метраж и больше комнат, кто-то — только двухсторонние квартиры, а кому-то важен выход на балкон или лоджию из каждой комнаты. Что объединяет современных покупателей, так это запрос на просторные кухни.
По словам Анжелики Альшаевой, стремление к функциональности объясняет и растущую популярность европланировок с просторной объединенной кухней-гостиной
— Во-первых, такой вариант позволяет убрать в квартире лишние коридоры, сделать жилье более светлым, — говорит она. — Во-вторых, образ жизни людей изменился, все меньше времени они проводят дома, и именно кухня, а не зал, как это было раньше, становится основным местом общения и приема гостей. Свою роль играет также эстетика — многие горожане ориентируются на европейские и скандинавские интерьеры, где кухня не отделяется.
Трендом последнего десятилетия называет европланировки и начальник отдела маркетинга холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) Екатерина Пчелкина, — их проектируют примерно в 30-35% квартир в новых проектах сегмента «масс-маркет». Причем, к этому формату прибегают сейчас даже застройщики, до последнего работавшие только с классическими планировками.
Варианты на рынке представлены разные. Например, Ян Фельдман привел пример интересной планировки с проходной кухней-гостиной.
— Люди исторически боятся проходных комнат, поскольку они ассоциируются с малогабаритными «хрущевками», — пояснил он. — Хотя, как показывает европейский опыт, для организации жилого пространства такое расположение наиболее эффективно. Поэтому покупателям приходится объяснять преимущества такого решения
— Стоимость по-прежнему играет важную роль, особенно в кризисное время: покупатель зачастую делает выбор в сторону низкой стоимости, а не повышенной функциональности, — комментирует Кирилл Тимофеев, — ценовой выбор характерен скорее для молодых, т.к. это обычно первая покупка жилья, и ценность функциональности уступает место цене «здесь и сейчас».
Для проживания большой семьи (от четырех человек) или для людей, совершающих не первую покупку квартиры, стоимость и функциональность начинают играть примерно одинаковую роль.
Игра в «фишки» и классы
Если говорить о разных дополнительных элементах в квартирах, то застройщики все чаще предусматривают помещения под гардероб или ниши под установку мебели для хранения одежды и вещей. Не так давно в студиях это было редкость, сейчас же в Петербурге, по данным нового сервиса по подбору квартир «Фонтанки», продается около 3000 студий с гардеробной в коридоре или в жилой зоне.
Также набирают популярность квартиры с мастер-спальней — помещением для сна со встроенным гардеробом и туалетной комнатой. Но эта опция чаще встречается в 2- и 3-комнатных квартирах. Хотя есть такие варианты даже в 1-комнатных квартирах – сервис по подбору квартир показывает их около 100.
Из редких, но интересных дополнений – сауна в квартире. Всего 4 застройщика предлагают эту опцию в масс-маркете. Становится популярным также отдельное помещение, которое можно использовать как прачечную, – это «фишка» у 21 застройщика из базы сервиса по подбору квартир на «Фонтанке».
Как нет на рынке четкого разделения на классы, так и не осталось практически «фишек», которые застройщики не пытались бы перенести из бизнес-класса в масс-маркет, чтобы привлечь покупателей. Это вызывает интерес, но не всегда оправдано.
— Безусловно, комфортным решением являются гардеробные в квартирах, однако в сегменте масс-маркета не все готовы оплачивать эту дополнительную площадь, — посяняет Анжелика Альшаева, — кто-то предпочел бы эти квадратные метры добавить, например, в зону гостиной.
— В эконом-классе вводить дополнительные элементы или экспериментировать с пространством экономически нецелесообразно, — соглашается и Сергей Мохнарь. — У дома бизнес-класса, напротив, свой характер, который выражается через необычные элементы и технологии. В масс-маркете конфигурация квартир отличается предсказуемостью в хорошем смысле. Люди выбирают кошельком, поэтому и дополнительные функции не всегда востребованы. Раздельный санузел, кладовка, балкон, возможность зонировать пространство — вот что определяет спрос. А вот в бизнес-классе покупатели ждут большего: террасы, доступ к паркингу на лифте, ландшафтный дизайн во дворе и так далее.
По его словам, экспериментировать нужно осторожно: слишком смелые идеи рискуют остаться невостребованными, как например, двухуровневые квартиры. Необычные элементы не обязательно должны быть в квартире.
— На рынке в последнее время появляются интересные квартиры с зимними садами (с холодным остеклением), необычные квартиры на мансардных этажах, — говорит Ольга Трошева. — Конечно, чем выше класс жилья, тем больше «фишек» может предложить застройщик покупателю. Цена на квартиру, помимо очевидных факторов, формируется в зависимости от этажа (если проект видовой), планировки и т.д.
— Обычно в жилье «стандартного» класса не предполагаются «свободные» метры, например, под гардеробную или кабинет, — говорит Андрей Лопатин, директор департамента управления проектами Glorax Development, — в то время как в премиальных проектах это практически обязательно. Недвижимость бизнес-класса и выше характеризуется свободными планировками, которые позволяют самостоятельно определить размеры комнат или зон: обеденной, рабочей, для отдыха, сна и прочих. Также в этих сегментах появляются необычные предложения: пентхаусы, приватные террасы, многоуровневые квартиры, которыми в период самоизоляции стали активнее интересоваться. В целом, покупатели демонстрируют интерес к эргономичным решениям, длинные коридоры или огромные холлы не нужны, но при этом важно, чтобы было достаточно пространства в кухне и ванной комнате.
— Сегодня рынок жилья настолько конкурентен, что застройщики предлагают самые разнообразные опции, — говорит Ольга Ульянова. — Все зависит от того, о какой именно оригинальности идет речь. Если это камин или сауна, то, скорее всего, такая квартира будет стоить дороже, да и класс с большей вероятностью будет бизнес. В основном квартиры с улучшенными планировками, необычным наполнением встречаются в проектах не ниже класса комфорт.
Анжелика Альшаева отметила интерес к нетиповым решениям среди молодых покупателей, выбирающих первое жилье. Для них важна красота, оригинальность, а также – фотогеничность пространства, чтобы через него презентовать себя перед друзьями и в соцсетях. Поэтому нетиповые архитектурные решения сейчас можно найти практически в любом классе жилья - французские балконы с окнами в пол, эркеры, открытые террасы, окна в ванных.
Дом для самоизоляции
Но если до этой весны люди действительно мало бывали дома, то время ограничений и самоизоляции показало что квартира – это не только место для сна.
— Мы расширили перечень планировочных решений для квартир с опцией SOTA, — говорит Ян Фельдман, — это отдельное пространство около 5 кв. м, где можно оборудовать рабочий кабинет, спортзал, мастерскую или помещения другого функционала. Всего готовых решений более 12. Если раньше нам приходилось доказывать необходимость такого помещения, то последние события сделали это за нас.
Ограничения прогулок заставили людей искать ресурсы внутри собственного жилья.
— В связи с самоизоляцией вырос интерес к просторным балконам и лоджиям, их стали позиционировать едва ли не как комнаты: кабинет, летняя столовая, зона отдыха, — говорит Сергей Мохнарь. — По сути, балконы всегда обустраивали как дополнительное место отдыха либо как кладовую, а сейчас этому привычному элементу придают новые смыслы, расширяя функционал.
— Все чаще проектируются глубокие лоджии, где можно оборудовать библиотеку, кабинет, спортивную зону, — продолжает Дмитрий Ефремов. — Есть современные дома, наоборот, без балконов и лоджий, но с добавлением мест для хранения, кладовых, хобби-румов. Интересной фишкой может стать современный французский балкон, который делает фасад дома более интересным, а помещения в квартире — более светлыми.
Все еще редким предложением на рынке являются квартиры с террасами. При расположении на первом этаже из квартиры есть собственный выход во двор, а площадь террасы может варьироваться от 6 до 20 кв. м. Если квартира на последнем этаже, то огороженная терраса расположится на крыше, а ее размеры будут достигать 18-20 кв. м.
Маркетолог-аналитик СРО А «Объединение строителей СПб» Евгений Ортин уверен, что опыт вынужденной весенней самоизоляции внесёт коррективы в формирование потребительских качеств жилья.
— Сам слоган «мой дом — моя крепость» теряет свою привлекательность на фоне необходимости проводить в замкнутом пространстве значительное время, — отмечает он, — именно поэтому существенно вырастет востребованность квартир с более высокими стандартами инсоляции. Увеличение площади окон, балконов и лоджий в проектах класса комфорт и бизнес — это уже не прихоть, а требование времени. Второй аспект затронет развитие придомовых территорий и помещений общего пользования. Прогнозируемый рост интереса к альтернативной мобильности подвигнет застройщиков к созданию на территории ЖК велопарковок, помещений для хранения самокатов, детских колясок, электроскутеров и прочей машинерии.
Учитывая, что цикл проектирования и строительства занимает несколько лет, те предложения, которые мы видим на рынке сейчас — уже отголоски прошлого, считает Ортин. В свете нынешних событий они, конечно же, будут адаптированы к новым реалиям.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»