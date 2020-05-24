Литейный, 4, заполняется Лубянкой. "Уходят" даже полковника Яковлева, с которым все хотели решать

В ФСБ на Неве — кадровая перестройка, а деловых волнует лишь одна отставка. 47news в курсе : даже властные произносили его имя с опаской.



Фото: фото с сайта commons.wikimedia.org

Недавно начальник Службы экономической безопасности Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти товарищ Яковлев шел по длинному коридору Большого дома. В руке он нес сумку. Один из прохожих ехидно поинтересовался: «Андрей Васильевич, вещи собираете?».

— Пшёл вон, — сословно откинул полковник. А еще месяц назад не то что рядовой оперативник, а и вышестоящий не стал бы так язвить. Эта незаметная сценка и есть, своего рода, конец эпохи.

Если бы все неформальные и тайные беседы бизнесменов и силовиков Петербурга и Ленобласти архивировались в некоем секретном облаке, а мы бы получили туда доступ и проанализировали рейтинг влияния (цитируемость — это другое), то за последние пару лет на первом месте оказался бы полковник Яковлев. Не прокурор города, даже не шеф УФСБ. Сравни этот шорт-лист с новостными лентами, окажется, что в «Яндексе» всё наоборот — Интернет о нем почти не знает. Так что реальность чаще не в виртуальном, а в невидимом Петербурге.



По нашей информации, на Литейном, 4, происходят важные назначения: из Москвы пришел новый начальник Собственной безопасности Веселков, а руководитель Следственной службы полковник Василенко ушел. Это события примерно такого же масштаба, как появление нового начальника УСБ ГУ МВД из столичной команды генерала Плугина и отстранение руководителя Главного следственного управления главка генерала Антропова, что так волновало активных предпринимателей города и о чем сообщала «Фонтанка».

За ними покидает Литейный и начальник СЭБ Яковлев. Он уже проходит скучные процедуры имени обходного листа. Так же ведет себя замначальника Управления генерал-майор Шаваев, курирующий контрразведку. И начальник самого финансово емкого отдела СЭБ — банковского — полковник Смирнов. Попозже вместе с ним расстанется со своим постом начальник Службы контрразведывательного обеспечения объектов промышленности полковник Хавханов. Он также категорически не медийный, хотя, если даже поверхностно взглянуть на промышленность двух регионов, трудно не понять широту компетенций.



Кабинет Яковлева расположен на углу седьмого этажа известного памятника позднего конструктивизма. Из его окон прекрасна перспектива Литейного проспекта до Невского. А для некоторых оттуда виден Магадан.

За последние пять лет своего правления Яковлев поставил себя чуть ли не выше первых. В конце 2017 года докатилось до легенды, мол, Георгий Полтавченко, заходя в здание УФСБ с поздравлениями ко Дню чекиста, сначала заглянул к Яковлеву, а потом уже к начальнику Управления Родионову. Или не легенды.

Да, Яковлев имел в подчинении «банковский», «таможенный» отдел по госвласти, по оргпреступности. Журналист «Фонтанки» задал с десяток однотипных вопросов посвященным лицам: «Кто-то когда-то говорил, что он с Яковлевым решил вопрос?». Ответ везде отрицательный. Что же касается его подчиненных в смысле аналогичного интереса, то тут триллер можно изобразить.

Яковлев не посещает рестораны. Встречается в своем прокуренном кабинете или сам заедет к тебе. Говорят, он иногда уезжает домой. Никто не может сказать, что Яковлев собрал активы или хотя бы у его близких есть шикарная машина. Если на литейных этажах некоторые давно ходят в лоске от Kiton, то он одевается как сотрудник КГБ времен Михаила Горбачева — галстук скреплен с рубашкой провинциальным зажимом. Сам крепок, волосы назад. Но это только внешне говорит о безупречном содержании.



Ему не нужны деньги. Ему не интересна экономика. Даже когда он докладывает на совещаниях по итогам года в присутствии директора ФСБ Бортникова, то цифры по обнальным показателям читает по бумажке. Глаза загораются при упоминании арестованных сотрудников МВД, Смольного, уволенных из прокуратуры. Здесь его конек. Он же исторически вырос из подразделения, курирующего милицию, а сидел в одном кабинете вместе с ныне могущественным начальником СЭБ Лубянки Королевым.

Как-то я застал телефонный звонок. Яковлев звонил ныне умершему начальнику полиции Петербурга Власову: «Это Яковлев, не переживайте за себя, я по другому делу». Власов, поверьте, тоже ответил кое-что, но в контексте сегодняшнего текста это за рамками.

Порой Яковлеву нравится вспоминать, как одного подчиненного он при разносе довел до инфаркта. Генезис — в восхищении культовой фразой из кинофильма «Щит и меч»: «У нас генералы рыдают, как дети».

Ему нужна власть, и она была в высшем метафорическом смысле этого слова. Просто другие из власти делают деньги, а ему достаточно одной ее. Мол, все про вас знаю и мне про вас решать. Чаевые оставьте своим. Повсюду в Петербурге его фамилию произносят с понижением тона. Самих чекистов это тоже касается.



Внутриведомственные подколы Яковлева неприятны. Хотя с нормальным чувством юмора у него все ок. Остановит сотрудника и так по-доброму: «Пора тебе к посадке готовиться. Ну ничего, я о приличной камере похлопочу». Другому приклеит прозвище Карлик. Ясно, что любовь к таким приятностям не взаимная.

Тем не менее, воспроизводя тексты своих собеседников о Яковлеве, автор их делит на черно-белые. Прочих цветов не сыскать. Одни уверяют, что Яковлев всегда придет на помощь и причем за бескорыстно, другим уже край как надоело барахтаться в этой паутине. Диалектика же взгляда — в совмещении этих точек зрения, не поступаясь ни одной из них.

На мой взгляд, у Яковлева А. В. есть женская черта характера. Что-то наподобие любви. Понравится человек с первого взгляда — свой навеки. Что бы ни натворил. Наоборот — хлопочи не хлопочи.

По данным автора, в ближайшее время на его месте окажется начальник 11 отдела Управления «К» ФСБ РФ полковник Степанец. Сегодня он курирует администрацию президента, Совет Федерации. Кстати, на начальника Следственной службы УФСБ приходит тоже из центрального аппарата — полковник Романовский. Журналист пока о них ничего сказать не может.



Яковлев же становится в аппарат прикомандированного сотрудника, в филиал «ФСК ЕЭС» — Магистральные электрические сети Северо-Запада, чей офис на Пироговской набережной. В АПС уходят и все названные в статье руководители. Для другого полковника это прелесть — работы кратно меньше, жалованье больше, апартаменты с видом на воду. Для 56-летнего Яковлева — это как режиссеру фильма «Война и мир» снимать проморолики в YouTube.

Отчего так произошло — вопрос комплексный. Наверху ведомства накопилось достаточно раздражения явными сюжетами, которые присутствовали и на «Фонтанке»: как во время обыска покалечили петербуржца, после чего был приговор трибунала; про внутренние распри, закончившиеся нелепым ДТП и наймом уголовников. Не просочившихся на улицу тихих увольнений за покровительственные художества — тоже хватает. Разумеется, есть и те хитросплетения спецслужб, что примитивно непонятны и вольно толкуются. В итоге на Литейном, 4, уверены, что не за горами почетная отставка и начальника Управления генерал-полковника Родионова. На смену ему из местных никто не рассчитывает.



Как бы там ни было, я бы и сегодня не рекомендовал подкалывать Яковлева, как тот молодой опер в начале статьи. Во-первых, Яковлев может еще успеть поставить на начальника «банковского» отдела лояльного ему подчиненного Инчина, а на «таможенный» отдел способен успеть заместитель отдела по госвласти Белоногов. Во-вторых, из спирта сахар обратно не получается.

Евгений Вышенков,

47news

