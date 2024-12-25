В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека

В Московской области на 3-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки столкнулись легковой ВАЗ и автобус. Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира легковушки. Еще один пассажир с травмами был госпитализирован. В автобусе никто не пострадал.

Источник: Подмосковная полиция / телеграм-канал

По информации телеграм-канала «Подмосковная полиция», водитель легковушки, мужчина 1990 года рождения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

Источник: Подмосковная полиция / телеграм-канал







Обстоятельства аварии выясняются.