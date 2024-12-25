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Происшествия В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека

В ДТП с автобусом в Подмосковье погибли три человека

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1 комментарий

В Московской области на 3-м километре автодороги ММК — Никольское — Горки столкнулись легковой ВАЗ и автобус. Жертвами ДТП стали водитель и два пассажира легковушки. Еще один пассажир с травмами был госпитализирован. В автобусе никто не пострадал.

Источник:

По информации телеграм-канала «Подмосковная полиция», водитель легковушки, мужчина 1990 года рождения, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус.

Источник:

Обстоятельства аварии выясняются.

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ДТП Автобус Подмосковье
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Комментарии
1
Гость
1 час
Не нужно лететь на повороте.Да ещё в гололёд.
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