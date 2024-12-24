Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Во вторник, 24 декабря, в Кишиневе прошла церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду. Политик вступила в должность второй раз.

«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», — сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики, куда пришли около 500 гостей, и отметила в своей речи, что ее наследием должна стать «Молдавия в Евросоюзе». Одновременно Санду подчеркнула, что евроинтеграцию не следует рассматривать как «билет бизнес-класса в рай».

Подводя итоги своего первого срока, Санду заявила, что Молдавия стала «более уважаемой» на международном уровне и начала освобождаться от энергетической зависимости.

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии по результатам второго тура, прошедшего 3 ноября. Она выиграла за счет заграничных участков, где за нее активно голосовала диаспора. Внутри страны чуть больше голосов набрал ее соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло. Последний признал свое поражение, но заявил, что «это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва».