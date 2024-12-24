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Политика Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

Майя Санду вступила в должность президента Молдавии

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14 комментариев

Во вторник, 24 декабря, в Кишиневе прошла церемония инаугурации избранного президента Молдавии Майи Санду. Политик вступила в должность второй раз.

«Принимаю мандат с покорностью и решимостью», — сказала она в ходе торжественной церемонии во Дворце Республики, куда пришли около 500 гостей, и отметила в своей речи, что ее наследием должна стать «Молдавия в Евросоюзе». Одновременно Санду подчеркнула, что евроинтеграцию не следует рассматривать как «билет бизнес-класса в рай».

Подводя итоги своего первого срока, Санду заявила, что Молдавия стала «более уважаемой» на международном уровне и начала освобождаться от энергетической зависимости.

Майя Санду победила на выборах президента Молдавии по результатам второго тура, прошедшего 3 ноября. Она выиграла за счет заграничных участков, где за нее активно голосовала диаспора. Внутри страны чуть больше голосов набрал ее соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло. Последний признал свое поражение, но заявил, что «это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва».

По данным ЦИК Молдавии, действующая глава государства Майя Санду одержала победу и набрала 55,33% голосов. Стояногло потерпел поражение с результатом 44,67%.

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Майя Санду Инаугурация Президент Молдавия
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Комментарии
14
Эд Хэммет
1 час
Сколько лет потеряно! Могли давным-давно присоединиться к Румынии и уже много лет были бы в ЕС. Румыния почти нищая в 80-х, в прошлом году имела ВВП на душу в 1,5 раза больше, чем в России.
Игорь Протасов
51 минута
Женя Авербах! Не Молдавии, а Молдовы... Молдавией называлась одна из 15 республик бывшего СССР...
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