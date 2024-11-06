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Общество Политика «Не окончательное поражение, лишь проигранная битва»: Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии

«Не окончательное поражение, лишь проигранная битва»: Стояногло признал победу Санду на президентских выборах в Молдавии

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7 комментариев

Политик из Гагаузии — кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло признал свое поражение на президентских выборах в Молдавии. Об этом он написал 6 ноября в своем телеграм-канале — через два дня после голосования.

Стояногло отметил, что, согласно результатам, он и его сторонники проиграли, хотя и победили в Молдове. «Это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва», — сообщил он.

Политическая борьба, по его словам, «только начинается», и «нужна более широкая консолидация граждан во имя построения современной и справедливой Молдовы». Победу действующего президента («власти», как он это называет) он окрестил «слабой и искусственной».

По данным ЦИК Молдавии, действующая глава государства Майя Санду одержала победу и набрала 55,33 % голосов. Стояногло потерпел поражение с результатом 44,67 %.

Первые результаты показывали лидерство соперника действующего президента, но затем Санду опередила Стояногло благодаря подсчету голосов молдаван, живущих за границей. Так же было с голосованием на референдуме о евроинтеграции Молдавии, на котором большинство граждан проголосовали за вступление страны в Евросоюз.

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Александр Стояногло Майя Санду Молдавия Выборы президента
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Комментарии
7
VKuser279092
23 минуты
Гагаузы - небольшая тюркская народность, которую Османская империя занесла в Европу (кстати, родственны печенегам и половцам). Его фамилия тоже чисто тюркская, особенно, если произносить "Стояноглу", как и положено стандартом языка. Молдавия - это часть Восточной Римской Империи, как и Румыния, которая Romania. Молдавский и Румынский - чисто Латинские языки. И вот этот кремлёвский бот с тюркскими корнями начинает что-то вякать в исторических Римских землях? О прогрессе и свободе, о которых то и в РФ забывать начинают?
385336864257
1 час
не битва а фальсификация гeйpoпа жеж
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