«Либо правила светского государства, либо шариата»: глава СПЧ выступил за возвращение в УК РФ статьи о запрете многоженства

В Уголовный кодекс России следует возвратить статью о запрете многоженства — такое мнение высказал 24 декабря глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
«Я считаю, что сейчас в уголовном порядке надо запретить многоженство», — сказал он на встрече с журналистами, сославшись на наличие такой уголовной статьи в СССР (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).
Фадеев поддержал позицию прокуратуры, которая накануне внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы — богословского заключения — с разрешением многоженства для мусульман, после чего совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать разрешение на религиозное многоженство.
«Это дорожка очень опасная, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму», — заявил глава СПЧ и добавил, что «до принятия любых фетв необходимо как минимум выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение».
«Либо правила светского государства, либо шариата», — подчеркнул Фадеев.
Муфтий Москвы, зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов вчера также отметил, что одной из причин отзыва фетвы стала «реакция российской общественности».
При этом он отметил, что «совет улемов не видит смысла вступать в полемику».
«На то воля Божья», — написал Аляутдинов в своем телеграм-канале.
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