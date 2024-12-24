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Общество «Либо правила светского государства, либо шариата»: глава СПЧ выступил за возвращение в УК РФ статьи о запрете многоженства

«Либо правила светского государства, либо шариата»: глава СПЧ выступил за возвращение в УК РФ статьи о запрете многоженства

2 040
38 комментариев

В Уголовный кодекс России следует возвратить статью о запрете многоженства — такое мнение высказал 24 декабря глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Я считаю, что сейчас в уголовном порядке надо запретить многоженство», — сказал он на встрече с журналистами, сославшись на наличие такой уголовной статьи в СССР (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Фадеев поддержал позицию прокуратуры, которая накануне внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы — богословского заключения — с разрешением многоженства для мусульман, после чего совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать разрешение на религиозное многоженство.

«Это дорожка очень опасная, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму», — заявил глава СПЧ и добавил, что «до принятия любых фетв необходимо как минимум выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение».

«Либо правила светского государства, либо шариата», — подчеркнул Фадеев.

Муфтий Москвы, зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов вчера также отметил, что одной из причин отзыва фетвы стала «реакция российской общественности».

При этом он отметил, что «совет улемов не видит смысла вступать в полемику».

«На то воля Божья», — написал Аляутдинов в своем телеграм-канале.

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ПО ТЕМЕ
СПЧ Валерий Фадеев Многоженство Фетва ДУМ Генпрокуратура Ильдар Аляутдинов
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Комментарии
40
282905187
1 час
А если бы прокуратура одобрила, зуб ставлю, этот Фадеев бы говорил другое. Типа очень своевременная мера, скрепно - традиционная. Развевается, как буранный лоскут.
НеЛапкин
1 час
Вернуть статью за многоженство. И отправить одного академика валить лес
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