«Либо правила светского государства, либо шариата»: глава СПЧ выступил за возвращение в УК РФ статьи о запрете многоженства

В Уголовный кодекс России следует возвратить статью о запрете многоженства — такое мнение высказал 24 декабря глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Я считаю, что сейчас в уголовном порядке надо запретить многоженство», — сказал он на встрече с журналистами, сославшись на наличие такой уголовной статьи в СССР (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

Фадеев поддержал позицию прокуратуры, которая накануне внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы — богословского заключения — с разрешением многоженства для мусульман, после чего совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России принял решение отозвать разрешение на религиозное многоженство.

«Это дорожка очень опасная, как указала прокуратура, в определенной степени отрицает Конституцию. Это дорожка, которая ведет к экстремизму», — заявил глава СПЧ и добавил, что «до принятия любых фетв необходимо как минимум выносить столь острые вопросы на общественное обсуждение».