«На то Божья воля»: Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве

Духовное управление мусульман (ДУМ) России отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство. Об этом вечером 23 декабря в своем телеграм-канале сообщил муфтий Москвы и зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов.

Совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России в связи с появившейся информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву — сказано в публикации.

«На то воля Божья, и Совет улемов не видит смысла вступать в полемику», заявил Аляутдинов.

Напомним, 19 декабря Совет улемов разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков одновременно. Это мотивировалось тем, что «полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, существуют фактически» — к такому выводу пришли на заседании совета.