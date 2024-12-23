Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 760мм 89%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Паром в Калининград
Чем угощает Псков
Убийца журналиста Максимова
Сколько стоит елка
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Рейтинги "Фонтанки"
Общество «На то Божья воля»: Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве

«На то Божья воля»: Духовное управление мусульман РФ отозвало фетву о многоженстве

2 063
27 комментариев

Духовное управление мусульман (ДУМ) России отзывает фетву, разрешающую религиозное многоженство. Об этом вечером 23 декабря в своем телеграм-канале сообщил муфтий Москвы и зампред совета и зампредседателя ДУМ Ильдар Аляутдинов.

Совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России в связи с появившейся информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвала отменить фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву — сказано в публикации.

«На то воля Божья, и Совет улемов не видит смысла вступать в полемику», заявил Аляутдинов.

Напомним, 19 декабря Совет улемов разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков одновременно. Это мотивировалось тем, что «полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, существуют фактически» — к такому выводу пришли на заседании совета.

Однако Генпрокуратура не встала на сторону ДУМ и 23 декабря внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Духовное управление мусульман Фетва Многоженство Полигамия Ильдар Аляутдинов
Лайк
LIKE58
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Klaustrofobik
17 минут
ФСБ просто тоже испугалось.
Гость
1 час
Пока еще это обратимый процесс. Ключевое слово — пока.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
Новости компаний
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45