Неплохо очень иметь четыре жены: в РФ одобрили религиозное многоженство, справедливое и равноправное

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков одновременно. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова.

Собеседник издания, зампред совета и зампредседателя Духовного управления мусульман РФ, обозначил ряд условий, необходимых для заключения нескольких браков: муж должен будет обеспечить равное соблюдение прав всех жен, справедливо относиться к каждой из них, одинаково обеспечивать всех материально и предоставлять каждой отдельное жилье.

Помимо этого мужчина должен будет уведомить супругу о желании обзавестись еще одной женой.

«Недопустимо скрывать наличие жены», — отметил Аляутдинов и добавил, что если вторая жена не была поставлена в известность о намерении мужа и не готова мириться с этим, то она будет вправе требовать расторжения своего никаха — венчания по исламским нормам.

На этом обязанности многоженца не заканчиваются. Ему предстоит проводить с женами равное количество времени в установленной по договоренности очередности, усыновить всех детей, если таковые имеются у новой супруги, и нотариально оформить завещание.

Причинами заключения новых браков могут стать неспособность супруги к деторождению по состоянию здоровья, например в связи с окончанием репродуктивного возраста или сексуальной несовместимостью супругов, или нежелание супруги рожать детей.

Аляутдинов подчеркнул, что положение фетвы (богословского заключения), выпущенной на заседании совета под названием «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», не подменяют нормы семейного законодательства РФ.

Закон признает лишь один официально заключенный брак, но поскольку полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, существуют фактически, права женщин в них необходимо оговорить.

При этом о правах жен муфтий распространяться не стал, пообещав лишь, что фетва «поможет им совершить необходимые действия для сохранения за собой прав».