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Общество Генпрокуратура нашла нарушение в фетве о многоженстве для мусульман

Генпрокуратура нашла нарушение в фетве о многоженстве для мусульман

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22 комментария

Генеральная прокуратура России внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы — богословского заключения — с разрешением многоженства для мусульман, сообщили 23 декабря РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как передает РИА, представление вынесено председателю Духовного управления мусульман России после публикации фетвы, допускающей религиозное многоженство.

Источник «Интерфакса» напомнил, что в соответствии со статьями 38 и 72 Конституции РФ семья и институт брака, определяемый как союз мужчины и женщины, находятся под защитой государства. Права граждан в семейных отношениях могут быть ограничены только федеральным законом и исключительно в той мере, в какой это необходимо для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан.

«Фонтанка» ранее писала, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ 19 декабря разрешило российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Для этого муж должен совершить никах с каждой из женщин. Что такое никах и какие к нему требования, читайте в нашем материале.

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Фетва Многоженство Мусульмане ДУМ Генпрокуратора
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Комментарии
22
Зоркий Сокол
1 час
А население ЧР знакомо со статьями 38 и 72 Конституции РФ?
Игорь Протасов
57 минут
Неужто Генпрокуратура решила восстановить конституционный строй на территории нескольких отдельно взятых республик (угадайте, каких)? :-)
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