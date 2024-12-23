Генпрокуратура нашла нарушение в фетве о многоженстве для мусульман

Генеральная прокуратура России внесла представление об устранении нарушения закона после фетвы — богословского заключения — с разрешением многоженства для мусульман, сообщили 23 декабря РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как передает РИА, представление вынесено председателю Духовного управления мусульман России после публикации фетвы, допускающей религиозное многоженство.

Источник «Интерфакса» напомнил, что в соответствии со статьями 38 и 72 Конституции РФ семья и институт брака, определяемый как союз мужчины и женщины, находятся под защитой государства. Права граждан в семейных отношениях могут быть ограничены только федеральным законом и исключительно в той мере, в какой это необходимо для защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных граждан.

«Фонтанка» ранее писала, что Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ 19 декабря разрешило российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Для этого муж должен совершить никах с каждой из женщин. Что такое никах и какие к нему требования, читайте в нашем материале.