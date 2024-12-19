Российским мусульманам разрешили религиозное многоженство. Рассказываем, что такое никах и какие к нему требования

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ 19 декабря разрешило российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Для этого муж должен совершить с каждой из возлюбленных никах. Решение ДУМ вызвало большое обсуждение в Сети: есть крайне недовольные и те, кто не видит в этом проблемы. «Фонтанка» решила отойти от споров и рассказать читателям, что же такое исламский брак — никах — и можно ли из него выйти.

Желающие вступить в мусульманский брак не могут просто прийти в мечеть и пожениться. Для этого паре нужно пройти несколько этапов, без которых союз между мужчиной и женщиной не случится. В первую очередь мужчина должен быть мусульманином и никак по-другому. А его будущая жена может быть как мусульманкой, так и христианкой и иудейкой.

Если это условие соблюдено, то пара может переходить дальше. К подарку невесте. В исламе это называется махр. Невеста может запросить у своего жениха абсолютно любой подарок, это могут быть деньги, драгоценности или недвижимость. Однако махр не должен быть ниже стоимости 33,6 грамма серебра или 4,8 грамма золота. Главное в этом условие — подарок всегда остается у жены. Важно не путать махр с калымом. Калым — это плата за невесту, которую жених платит родственникам своей избранницы.



Далее можно приступить к самому процессу никаха. Для того чтобы его признали действительным, необходимо согласие невесты и согласие жениха. Однако при этом важном процессе девушка должна быть со своим опекуном или доверенным лицом. Именно он произносит перед имамом: «Я выдал замуж», а жених отвечает: «Я принял женитьбу». Затем между супругами заключается брачный контракт, там прописываются условия совместной жизни пары, которые не будут противоречить исламу.

После заключения никаха жену передают из отчего дома в дом мужа, и начинается торжественная часть. Но это уже необязательно. Каждая семья празднует бракосочетание по-своему: кто-то устраивает пышные пиршества, а некоторые вовсе ограничиваются церемонией в мечети. Тут всё как у всех.

Если супругам не удалось построить любовь и семейная жизнь оказалась не как в сказке, то случается таляк, то есть развод. Их существует несколько видов. Первый — предварительный развод. Для того чтобы предварительный развод наступил, мужчина должен сказать: «Ты свободна». Однако такой таляк дает право мужу вернуться к возлюбленной в течение трех месяцев, при этом ее согласие не требуется. Для этого мужчина должен сказать: «Возвращаюсь к прежнему никаху». И семья воссоединена.

Следующий вид развода — полный. Мужчина в этом случае может произнести «Ты больше не моя жена», и таляк станет действительным. В этом случае сойтись с женой будет сложнее, для этого придется пройти особую и сложную процедуру.

Самый серьезный вид развода — троекратный или окончательный. При нем мужчина трижды говорит «таляк». После такого развода процесс возвращения к бывшему супругу еще больше усложняется. Для этого женщине нужно вступить в брак с новым мужчиной, после чего он должен дать ей развод или умереть. Тогда уже и можно вернуться к бывшему.

Отметим, что женщина может запросить развод, в случае если мужчина нарушает законы шариата. К примеру, многоженец не смог обеспечить равное соблюдение прав всех жен, справедливо относиться к каждой из них, одинаково обеспечивать всех материально и предоставлять каждой отдельное жилье.

Также добавим, что решение ДУМ о разрешении российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков многих совсем не удивило. К примеру, юрист Наталия Шатихина написала в своем Telegram-канале, что такая практика распространена и у православных мужчин и «столпов общества».

«Абсолютно нормальной практикой является наличие двух семей или обновление парка жен раз в 15–20 лет. Массовая, практически не скрываемая практика», — поделилась Шатихина.