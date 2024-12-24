Шесть книг под ёлку, от которых захватывает дух

Источник: Елена Нещерет







Класть под ёлочку красивые книги для уютного семейного чтения — новогодняя и рождественская традиция, как мандаринки, оливье, куранты, каток и балет «Щелкунчик». И книга должна быть такой, чтоб захватывало дух, хотелось неспешно ее перелистывать, поглядывая, как падает снег за окном. «Фонтанка» собрала самые красивые, качественно сделанные издания, вышедшие в уходящем году. Они выручат, если идеи для красивых подарков закончились, и порадуют, если вы изначально хотели подарить именно книгу, но не знали, какую.

«The Book. Как создать цивилизацию заново», пер. В. Головкин. Издательство МИФ, 2024, 16+









Когда бедняга Робинзон попал на остров, ему приходилось действовать наугад, а цена любого неудачного эксперимента была слишком высока. А вот была бы у него эта книга — мы бы ему не сочувствовали, а завидовали. Это увесистый альбом с очень эстетичными иллюстрациями, в котором каждый разворот посвящён какому-нибудь достижению прогресса, от колеса до более сложных вещей и процессов. Принцип работы парового двигателя, условия, которые нужны для нормального роста основным злаковым культурам, описание простейших медицинских манипуляций — в этой книге действительно есть всё.

Конечно, она возникла, скорее, как художественный проект, как мечта о сохранении мира после катастрофы, — и пошаговых инструкций, как построить космический корабль, там не будет. Но принципы работы самых разных вещей, для которых не нужно сложнейшее оборудование, только пара рук и простейшие инструменты, там изложены верно. Всё-таки собирала книгу международная команда учёных. Получился прекрасный подарок и любопытным подросткам, и тем взрослым, которые не утратили любопытства к миру за пределами своей рабочей специализации.

Элен Дельфорж, «Сумеречные мушкетёры», пер. Е. Шаталова, илл. Квентина Гребана. Издательство «Гудвин», 2024, 6+









Книги с иллюстрациями француза Квентина Гребана на русском языке выходят не так часто, как хотелось бы, и каждая — маленький шедевр и мечта коллекционера. Но безупречные акварели — не единственное достоинство книги. Текст использует антураж и мотивы Дюма, но это не просто урезанный пересказ для малышей, которым ещё рано читать некоторые сцены, — нет, всё масштабнее!

Представим, что существует школа мушкетёров, где готовят будущих рыцарей Короны. Неразлучная четвёрка с легендарным девизом «Один за всех и все за одного» собирается именно там, и теперь им предстоит сразиться с чудовищем, которое выходит на улицы Парижа по ночам. А ещё все действующие лица — звери: например, капитан мушкетёров граф де Тревиль — кошка, а главные герои — бандикут (это такие сумчатые барсуки), горилла, ослик и лягушка.

Так что дарить можно даже тем, кто перечитал всего Дюма и просто хочет ненадолго вернуться в любимую вселенную, а уж старших детсадовцев и младших школьников книга гарантированно приведёт в восторг.

Джером К. Джером, «Трое в лодке, не считая собаки», пер. М. Салье, илл. Екатерина Люхина. «Лабиринт и Паулсен», 2023

В издательстве «Лабиринт» уже с десяток лет выходит замечательная серия классики — с комментариями и дополнениями, погружающими читателей в исторический контекст произведения. Но эти комментарии очень необычные: они не просто даны сносками, а встроены в книгу в виде кармашков с карточками, окошек, раскладывающихся вставок. Казалось бы, уж Джерома-то невозможно сделать более увлекательным, и так почти все читавшие складываются от хохота, вспомнив хотя бы эпизод, где дядя Поджер вешает картину. Но бережное погружение в эпоху творит чудеса: эти трое чудаков с собакой становятся нам куда более близки и понятны, когда мы узнаём, сколько могла стоить их прогулка, как могла выглядеть их лодка, где они лукавят, а где — храбрятся. Акварели Екатерины Люхиной, виртуозные и ироничные, прекрасно сочетаются со старинными фотографиями, которых в книге довольно много.

А ещё это самый универсальный подарок во всём списке: те, кто не будет покорён иллюстрациями, порадуются глубине комментариев. И это не считая обаяния самого текста в классическом переводе!

Хэдди Гудрич, «Американка», пер. А.Тигай. «Строки», 2024, 18+









Фриде шестнадцать. Её назвали в честь художницы Фриды Кало, но она понятия не имеет, как стать хоть чуточку такой же сильной и смелой. Пока что самое отчаянное её решение — отправиться учиться по обмену за океан, из Иллинойса в Италию. Здесь, близ Неаполя, в маленьком городке Кастелламмаре-ди-Стабия, где стены покрыты трещинами от сокрушительного землетрясения, а жители говорят не на литературном итальянском, а на неаполитанском диалекте, Фриде придётся пережить бурю чувств. И не только потому, что её неаполитанская мать-на-год — настоящая итальянка, громкая и непосредственная до неприличия.

Кстати, в Кастелламмаре Гоголь писал «Мёртвые души», а ещё там были найдены две украденные картины Ван Гога, да и сама история города уходит корнями в античность. Фрида — одарённая художница, жадная до впечатлений, она ценит такие детали, а автор и рад возможности через такую открытую и восприимчивую героиню обрушить на читателей лавину ощущений.

Книга подойдёт тем, кто отправляется в путешествие, и тем, кто может обойтись без картинок и даже без обаяния твёрдого переплёта, но не может без увлекательной истории. Это специальный проект сервиса «Строки», роман есть на бумаге, но только в мягкой, «карманной» версии.

Мария Покусаева, «Чудовище», илл. hekkil. МИФ, 2024, 16+

Вы когда-нибудь задумывались, что описание Белоснежки очень сочетается с классическими представлениями о недобрых феях из кельтских сказок? Белая, как снег, безупречная кожа, алые, как кровь, губы, волосы чернее воронова крыла. Именно такие девы могли до смерти закружить вас среди зимних холмов, ну или забрать на одну ночь, а вернуть через сто лет. На рубеже ХIХ и ХХ веков эта нечеловечески безупречная красота «перекочевала» к вампирам в массовую культуру.

Так вот… петербургская писательница Мария Покусаева представила, что мать Белоснежки была злой феей из кельтских мифов, а значит, и её дитя — не вполне человек. Что же делать мачехе, обычной женщине с обычными дочерями, если приходится жить под одной крышей с существом, которому неведомо сострадание? Сегодня её нянюшка умирает во сне — кто знает, что завтра случится со сводной сестрицей?

Эту мрачную фантазию в духе модерна поддержала московская художница Тамара Мартынова, она же hekkil, и нарисовала героев в изысканных костюмах без примет времени среди кровавых зимних озёр и узловатых старых яблонь.

Дарить можно поклонникам Тима Бёртона, прерафаэлитов, старой европейской поэзии и просто всем любителям страшных, но красивых сказок.



«Приключения Шерлока Холмса», илл. Антона Ломаева. Издательство «Лорета», 2024

Источник: Елена Нещерет







Найти хорошее издание классического текста — большое дело. То картинки хороши, но бумага плоха, то бумага приемлемая, а шрифт и поля никуда не годятся. То вроде всё на месте и как надо, но стоит неподъёмных денег. Петербургский художник Антон Ломаев, известный читателям хотя бы по восхитительно детальным иллюстрациям к Андерсену, наконец со всем профессионализмом и дотошностью взялся за издание Конан Дойла, которого сам любит с детства.

Планируется несколько томов в серийном оформлении, чтобы охватить шерлокиану полностью. Переводы дореволюционные. Подборка повестей — не в хронологическом порядке, а личный выбор художника по принципу «что бы хотелось перечитать в первую очередь». Иллюстрации — фирменные ломаевские. Ляссе, мелованная бумага, качественный переплёт, удобный формат — вы с гордостью передадите эту книгу своим внукам.

Дарить всем ценителям красивых книг и классических английских детективов.

Елена Нещерет, специально для «Фонтанки.ру»