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Происшествия Взрыв и пропавшие без вести. Что известно о крушении сухогруза из Петербурга в Средиземном море

Взрыв и пропавшие без вести. Что известно о крушении сухогруза из Петербурга в Средиземном море

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72 комментария
Источник:

В МИД РФ подтвердили крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, сообщает 24 декабря ТАСС. Подтверждается информация и о взрыве в машинном отделении, и о спасении 14 членов экипажа и пропаже двоих.

«Дипведомство держит на контроле ситуацию с Ursa Major», — говорится в публикации.

Подробности крушения рассказывает издание Laverdad. По данным источников газеты, вчера в 12:30 на торговом судне произошел взрыв оборудования, оно вошло в крен (смотрите видео на «Фонтанке»). Район объявили опасным для судоходства «до прибытия российского военного корабля, который взял на себя руководство спасательными работами».

Источник:

На «Урса Майор» было 16 членов экипажа. Четырнадцать из них доставили в Картахену ровно в полночь, а двое, как уже сообщалось, предположительно, пропали без вести. Капитан судна жив, он заявил, что на борту находились пустые на момент аварии контейнеры.

В работах участвовало несколько судов, которые ловили рыбу в этом районе, а позже к специалистам Морской спасательной службы присоединились судно «Клара Кампоамор» и патрульный катер ВМФ «Сервиола».

Судно «Урса Майор» (Ursa Major) принадлежит группе компаний «Оборонлогистика». Оно, по данным компании, везло из Петербурга на Дальний Восток портовые краны и люковые крышки для новых ледоколов. Судно вышло из Северной столицы 11 декабря и должно было прибыть во Владивосток 22 января.

Ursa Major («Большая Медведица») — сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo (горизонтальной и вертикальной загрузки). Построен в 2009 году. Судно оборудовано двумя кранами грузоподъемностью 350 тонн каждый. Развивает скорость 14 узлов. Длина судна — 142 м, ширина — 23 м, осадка — 7 м.

Судно предназначено для транспортировки грузов различного класса: накатных грузов, генеральных грузов, включая негабаритные. С апреля 2022 года сухогруз работал на линии «Усть-Луга — Балтийск».

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Комментарии
73
Митя Антонов
2 часа
Шли из Петербурга. на Дальний Восток. Почему по Средиземному морю, а не по разрекламированному Северному морскому пути? Так ведь, кажется, ближе?
dearbreader
2 часа
Когда же научатся, в конце концов, синхронизировать ту чушь, которую несут? Кто будет гнать судно с пустыми контейнерами? Краны и люки - хоть более похоже на правду. Только, при чем тут Оборонлогистика и уж тем более боевые корабли?
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