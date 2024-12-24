Взрыв и пропавшие без вести. Что известно о крушении сухогруза из Петербурга в Средиземном море

В МИД РФ подтвердили крушение российского сухогруза Ursa Major в Средиземном море, сообщает 24 декабря ТАСС . Подтверждается информация и о взрыве в машинном отделении, и о спасении 14 членов экипажа и пропаже двоих.

Подробности крушения рассказывает издание Laverdad . По данным источников газеты, вчера в 12:30 на торговом судне произошел взрыв оборудования, оно вошло в крен (смотрите видео на «Фонтанке» ). Район объявили опасным для судоходства «до прибытия российского военного корабля, который взял на себя руководство спасательными работами».

На «Урса Майор» было 16 членов экипажа. Четырнадцать из них доставили в Картахену ровно в полночь, а двое, как уже сообщалось , предположительно, пропали без вести. Капитан судна жив, он заявил, что на борту находились пустые на момент аварии контейнеры.

В работах участвовало несколько судов, которые ловили рыбу в этом районе, а позже к специалистам Морской спасательной службы присоединились судно «Клара Кампоамор» и патрульный катер ВМФ «Сервиола».

Судно «Урса Майор» (Ursa Major) принадлежит группе компаний «Оборонлогистика». Оно, по данным компании, везло из Петербурга на Дальний Восток портовые краны и люковые крышки для новых ледоколов. Судно вышло из Северной столицы 11 декабря и должно было прибыть во Владивосток 22 января.