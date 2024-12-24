Стало известно, что перевозило судно из Петербурга, затонувшее рядом с Испанией

Судно «Урса Майор» (Ursa Major), по данным СМИ, потерпевшее крушение в Средиземном море между Испанией и Алжиром, принадлежит группе компаний «Оборонлогистика». Оно везло на Дальний Восток портовые краны и люковые крышки для новых ледоколов, сообщается на сайте группы.

Самое большое судно «Оборонлогистики» было задействовано в реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути. «Флагман флота „Оборонлогистики“ „Урса Майор“ (в переводе с латыни „Большая Медведица“) отправился в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом: портовыми кранами весом в 380 тонн каждый, необходимыми для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонными люковыми крышками для новых ледоколов», — говорится в сообщении.

«Для обеспечения остойчивости судна при выполнении грузовых операций с негабаритным грузом на нижнюю палубу в качестве дополнительного балласта заранее были загружены контейнеры», — говорится в сообщении.

Сегодня испанское издание Español сообщило, что «Урса Майор» потерпело крушение в международных водах между Агиласом (Мурсия) и Ораном (Алжир) в понедельник, 23 декабря, после взрыва в машинном отделении. Четырнадцать членов экипажа спасены, двое пропали без вести. Судно, по данным издания, вышло из Санкт-Петербурга под российским флагом 12 дней назад и направлялось в порт Владивосток, куда должно было прибыть 22 января.