Появилось видео из Средиземного моря, где потерпело крушение судно из Петербурге

«Экипаж эвакуирован на шлюпке. <…> Мы, как и многие другие пароходы, все бросили и на подхвате. Неизвестно, что там произошло», — говорит автор опубликованного в Сети видео.

Как отметили в канале, жертвой ЧП стал универсальный сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса. Судно «Урса Майор» (Ursa Major) принадлежит группе компаний «Оборонлогистика». Оно везло на Дальний Восток портовые краны и люковые крышки для новых ледоколов. 23 декабря судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении, пишет испанское издание Español. Четырнадцать членов экипажа спасены, двое пропали без вести. Судно, по данным издания, вышло из Петербурга под российским флагом 12 дней назад и 22 января должно было прибыть в порт Владивостока.