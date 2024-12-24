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Происшествия Появилось видео из Средиземного моря, где потерпело крушение судно из Петербурге

Появилось видео из Средиземного моря, где потерпело крушение судно из Петербурге

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4 комментария

Судно «Урса Майор» (Ursa Major), потерпевшее бедствие между Испанией и Алжиром, покинуто экипажем. Об этом сообщили в Telegram-канале «Моряки РФ Медиацентр» 24 декабря.

«Экипаж эвакуирован на шлюпке. <…> Мы, как и многие другие пароходы, все бросили и на подхвате. Неизвестно, что там произошло», — говорит автор опубликованного в Сети видео.

Источник:


Судя по кадрам, российское судно завалилось на левый бок, но продолжает держаться на поверхности. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Как отметили в канале, жертвой ЧП стал универсальный сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo (горизонтальной и вертикальной загрузки), предназначен для транспортировки грузов различного класса. Судно «Урса Майор» (Ursa Major) принадлежит группе компаний «Оборонлогистика». Оно везло на Дальний Восток портовые краны и люковые крышки для новых ледоколов. 23 декабря судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении, пишет испанское издание Español. Четырнадцать членов экипажа спасены, двое пропали без вести. Судно, по данным издания, вышло из Петербурга под российским флагом 12 дней назад и 22 января должно было прибыть в порт Владивостока.

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Комментарии
4
ДЕД
7 минут
Кондиционер?
Alesis
8 минут
Судно заваливается не на бок, а на борт
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