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Происшествия Петербургские оперативники привезли из Казани мужчину и его телефон с детским порно

Петербургские оперативники привезли из Казани мужчину и его телефон с детским порно

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5 комментариев

Оперативникам «детского» отдела уголовного розыска пришлось ехать в Татарстан за подозреваемым в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки из Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 декабря.

В ноябре в один из отделов полиции Выборгского района Петербурга обратилась женщина. Она попросила найти и привлечь к ответственности неизвестного, который в течение четырех месяцев переписывался с ее девятилетней дочерью, отправлял ей непристойные фото и выпрашивал то же самое в ответ. Следственный комитет возбудил уголовное дело, злодея начали искать.

23 декабря петербургские оперативники задержали в Казани подозреваемого. Им оказался 40-летний неработающий уроженец Кировской области. В телефоне у него нашли переписки с несовершеннолетними на тему секса, а также детское порно. Вероятно, это уголовное дело будет у него не единственным.

Мужчина процессуально задержан и помещен в спецприемник.

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Комментарии
5
Zhora2019
11 минут
сто про либерал!
Гость
46 минут
девочка продвинутая, с дяденькой переписывается
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