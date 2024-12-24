Петербургские оперативники привезли из Казани мужчину и его телефон с детским порно

Оперативникам «детского» отдела уголовного розыска пришлось ехать в Татарстан за подозреваемым в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки из Петербурга. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 декабря.

В ноябре в один из отделов полиции Выборгского района Петербурга обратилась женщина. Она попросила найти и привлечь к ответственности неизвестного, который в течение четырех месяцев переписывался с ее девятилетней дочерью, отправлял ей непристойные фото и выпрашивал то же самое в ответ. Следственный комитет возбудил уголовное дело, злодея начали искать.

23 декабря петербургские оперативники задержали в Казани подозреваемого. Им оказался 40-летний неработающий уроженец Кировской области. В телефоне у него нашли переписки с несовершеннолетними на тему секса, а также детское порно. Вероятно, это уголовное дело будет у него не единственным.

Мужчина процессуально задержан и помещен в спецприемник.