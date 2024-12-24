Отметил. Мужчина в Красноярске протаранил около 40 машин

В Красноярске вечером 23 декабря неадекватный водитель разбил десятки автомобилей. Он ездил по одному из дворов в микрорайоне Солнечный и врезался в одну машину за другой, сообщает NGS24 .

Хозяева машин и очевидцы выбежали на улицу, смогли остановить водителя, вытащили его из салона и, судя всему, побили. Мужчина говорил невнятно, вел себя неадекватно. Вскоре подъехала полиция. Очевидцы передали разрушителя сотрудникам, и тот долго не хотел садиться в патрульный автомобиль, вырывался и кричал матом.