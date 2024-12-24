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Происшествия Отметил. Мужчина в Красноярске протаранил около 40 машин

Отметил. Мужчина в Красноярске протаранил около 40 машин

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10 комментариев
Источник:

В Красноярске вечером 23 декабря неадекватный водитель разбил десятки автомобилей. Он ездил по одному из дворов в микрорайоне Солнечный и врезался в одну машину за другой, сообщает NGS24.

Источник:

Хозяева машин и очевидцы выбежали на улицу, смогли остановить водителя, вытащили его из салона и, судя всему, побили. Мужчина говорил невнятно, вел себя неадекватно. Вскоре подъехала полиция. Очевидцы передали разрушителя сотрудникам, и тот долго не хотел садиться в патрульный автомобиль, вырывался и кричал матом.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что мужчина праздновал свой день рождения и, будучи уже нетрезвым, решил покататься. Он задержан, решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. По предварительным данным, повреждены около 40 автомобилей.

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Комментарии
10
Torres
2 часа
надеюсь, у него есть квартира, и ее продажа покроет ремонт всем пострадавшим.
Квакин
2 часа
Хороший тамада И конкурсы интересные...
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