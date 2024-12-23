В ЖК «Галактика» мужчина разбил чужую машину из чувства обиды. Очевидцы засняли удары по авто на камеру

В Адмиралтейском районе в жилом комплексе «Галактика» мужчина крушил чужой автомобиль поздней ночью. Прохожий запрыгнул на машину и начал бить по ней ногами. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал читатель «Фонтанки».
Ночью 23 декабря жителей ЖК «Галактика» потревожили звуки с улицы. Источником шума стал мужчина, который пытался оставить как можно больше повреждений на чужом авто, нанося удары ногой по стеклу и продавливая капот машины. По словам соседей, нарушитель порядка решил таким образом отомстить своей спутнице, которая не пустила его домой в поздний час.
Как отметили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сообщение о разгневанном мужчине поступило в полицию Адмиралтейского района в 2:01 — прохожий крушил транспорт рядом с домом 9 на Парфёновской улице. В результате сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 34-летнего жителя Мурино.
«Мужчина доставлен в отдел полиции, на него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 2.1 КоАП РФ», — уточняется в сообщении.
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