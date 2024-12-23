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Происшествия Серия поджогов в Петербурге и Ленобласти продолжается. Странная цель выбрана на проспекте Славы

Серия поджогов в Петербурге и Ленобласти продолжается. Странная цель выбрана на проспекте Славы

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22 комментария

В последний месяц года в Петербурге и других регионах России участились случаи поджогов. Один из них произошел ранним утром на проспекте Славы, об этом 23 декабря стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

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Время действия — 4:39. Неизвестный подбежал к мусорному баку, кинул в него бутылку с горючей смесью, а затем начал снимать свое деяние на камеру телефона. Вероятно, чтобы отчитаться перед своими кураторами. «Пожарные приехали, всё потушили, никто не пострадал», — сообщила читательница «Фонтанки».

Накануне вечером поджигатели активизировались во Всеволожском районе Ленобласти. По предварительным данным, в Новом Девяткино на Арсенальной улице неизвестный поджег коврик у входной двери одной из жительниц. Инцидент произошел также ранним утром — около половины седьмого. Обошлось без пострадавших.

В минувшую пятницу, когда коктейль Молотова прилетел в здание областного военкомата на набережной Фонтанки, еще об одном поджоге во Всеволожском районе сообщили в полицию. По предварительным данным, целью поджигателя стал дом директора компании, которая с 1991 года занимается созданием обучающих систем для авиации — авиационных тренажеров, а также систем комплексного автоматизированного планирования летной подготовки. Потерпевшие заявили о подожженной двери в котельную дома в СНТ «Защита». Когда именно это произошло — заявившие не знают, пламя потухло без какого-либо вмешательства. По данному факту следствие возбудило уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

20 декабря были задержаны двое подростков, которые, по версии следствия, пытались поджечь бутылкой с зажигательной смесью квартиру 36-летней предпринимательницы из Петроградского района. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следствие полагает, что молодые люди действовали по заказу. Одному из них предложили за это 400 долларов. В тот же день 16-летняя девушка подожгла машину ГАИ в Красногвардейском районе, а 20-летний кинул два коктейля Молотова в здание военкомата на набережной Фонтанки. Оба арестованы, они проходят по уголовной статье о теракте.

В субботу, 21 декабря, взрыв прогремел в отделении Сбербанка на Среднеохтинском проспекте. Пенсионерка вылила в отделении горючую смесь и подожгла ее — свои действия она снимала на телефон. На той же неделе приходили в отделения банка с фейерверками.

В связи с этими и другими происшествиями в Петербурге усилили антитеррористическую безопасность.

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Комментарии
22
Гость
1 час
Как этим сказочным мозг промывают?
Вангуювсем
41 минута
флэшмоб по демонстрации вопиющей ту...зны на селенцев продолжается
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