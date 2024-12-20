Два коктейля Молотова одновременно: момент поджога военкомата в Петербурге попал на видео

Момент поджога военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90 попал на видео — кадры произошедшего оказались в распоряжении «Фонтанки».
Судя по кадрам, молодой человек кинул две бутылки с зажигательной смесью, но одну из них пришлось разжечь дважды — её-то в итоге 20-летний спортсмен и кинул в окна военкомата прямо у самого входа в здание. Вторая так и осталась гореть у дверей.
Инцидент произошел около 16 часов. Из центра города предполагаемый поджигатель успел доехать до Купчино, где его и задержали силовики. Подозреваемым оказался 20-летний житель деревни Куттузи в Ленобласти. Как сообщал портал 47news, парень прошел службу по призыву, на гражданке в качестве защитника играл за команду СДЮШОР № 1 Московского района Петербурга.
Предполагается, что задержанный мог оказаться в роли дропа — курьера, которые забирает деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых людей. Не исключено, что попытка поджога — финал «работы» футболиста с его кураторами.
По данным «Фонтанки», в результате попытки поджога военкомата возбуждено уголовное дело о теракте.