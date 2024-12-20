Два коктейля Молотова одновременно: момент поджога военкомата в Петербурге попал на видео

Судя по кадрам, молодой человек кинул две бутылки с зажигательной смесью, но одну из них пришлось разжечь дважды — её-то в итоге 20-летний спортсмен и кинул в окна военкомата прямо у самого входа в здание. Вторая так и осталась гореть у дверей.