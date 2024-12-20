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Происшествия Два коктейля Молотова одновременно: момент поджога военкомата в Петербурге попал на видео

Два коктейля Молотова одновременно: момент поджога военкомата в Петербурге попал на видео

Следствие квалифицировало произошедшее как теракт

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1 комментарий

Момент поджога военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90 попал на видео — кадры произошедшего оказались в распоряжении «Фонтанки».

Источник:

Судя по кадрам, молодой человек кинул две бутылки с зажигательной смесью, но одну из них пришлось разжечь дважды — её-то в итоге 20-летний спортсмен и кинул в окна военкомата прямо у самого входа в здание. Вторая так и осталась гореть у дверей.

Инцидент произошел около 16 часов. Из центра города предполагаемый поджигатель успел доехать до Купчино, где его и задержали силовики. Подозреваемым оказался 20-летний житель деревни Куттузи в Ленобласти. Как сообщал портал 47news, парень прошел службу по призыву, на гражданке в качестве защитника играл за команду СДЮШОР № 1 Московского района Петербурга.

Предполагается, что задержанный мог оказаться в роли дропа — курьера, которые забирает деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых людей. Не исключено, что попытка поджога — финал «работы» футболиста с его кураторами.

По данным «Фонтанки», в результате попытки поджога военкомата возбуждено уголовное дело о теракте.

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Комментарии
1
Ганс-Дитрих Геншер
5 минут
Странно, пацан не знал сколько за это дают?
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