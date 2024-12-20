Метание коктейлей Молотова в военкомат Ленобласти стало делом о теракте

Уголовное дело по статье «Террористический акт» возбуждено после атаки на здание военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90, в Петербурге. По данным «Фонтанки», предполагаемый метатель бутылок с горючей смесью задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Около 16:00 молодой мужчина бросил, предположительно, две бутылки с зажигательной смесью. Одна попала в дверь главного входа, вторая — в окно лицевого фасада со стороны Семеновского сквера и Гороховой улицы.

Из центра предполагаемый поджигатель успел доехать до Купчино. Задержали подозреваемого по горячим следам у дома 32 на Малой Балканской.

Как сообщала «Фонтанка», в руках правоохранителей оказался 20-летний мужчина, прописанный в деревне Куттузи в Ленобласти. 47news о нем пишет , что парень успел пройти срочную службу в армии, а также в качестве защитника играл за команду СДЮШОР № 1 Московского района.

Издание со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах также сообщает, что задержанный в последнее время мог выполнять роль дропа, а именно курьера, который забирает деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых людей. Не исключается, что попытка поджога — финал «работы» футболиста с его кураторами.