Метатель — футболист. Что известно об огненной атаке на военкомат Ленобласти

Днем 20 декабря молодой мужчина в черном бросил пару бутылок с зажигательной смесью в дверь и окно военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90. Метателя оперативно задержали. «Фонтанка» собрала все известное на данный момент.

Около 16:00 молодой мужчина бросил, предположительно, две бутылки с зажигательной смесью. Одна попала в дверь главного входа, вторая — в окно лицевого фасада со стороны Семеновского сквера и Гороховой улицы.

На видео очевидцев из проезжавшего мимо экскурсионного автобуса попал только огонь, разлившийся по двери, и второй бросок молодого человека. Убегая, он не прятал лицо.

По данным 47News , предполагаемый метатель уже задержан. Им оказался 20-летний мужчина, прописанный в деревне Куттузи в Ленобласти. Известно, что парень успел пройти срочную службу в армии, а также в качестве защитника играл за команду СДЮШОР № 1 Московского района.

Издание со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах также сообщает, что задержанный в последнее время мог выполнять роль дропа, а именно курьера, который забирает деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых людей. Не исключается, что попытка поджога — финал «работы» футболиста с его кураторами.