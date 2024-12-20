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Происшествия Метатель — футболист. Что известно об огненной атаке на военкомат Ленобласти

Метатель — футболист. Что известно об огненной атаке на военкомат Ленобласти

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7 комментариев
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Днем 20 декабря молодой мужчина в черном бросил пару бутылок с зажигательной смесью в дверь и окно военного комиссариата Ленобласти на набережной Фонтанки, 90. Метателя оперативно задержали. «Фонтанка» собрала все известное на данный момент.

Около 16:00 молодой мужчина бросил, предположительно, две бутылки с зажигательной смесью. Одна попала в дверь главного входа, вторая — в окно лицевого фасада со стороны Семеновского сквера и Гороховой улицы.

На видео очевидцев из проезжавшего мимо экскурсионного автобуса попал только огонь, разлившийся по двери, и второй бросок молодого человека. Убегая, он не прятал лицо.

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По данным 47News, предполагаемый метатель уже задержан. Им оказался 20-летний мужчина, прописанный в деревне Куттузи в Ленобласти. Известно, что парень успел пройти срочную службу в армии, а также в качестве защитника играл за команду СДЮШОР № 1 Московского района.

Издание со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах также сообщает, что задержанный в последнее время мог выполнять роль дропа, а именно курьера, который забирает деньги у обманутых телефонными мошенниками пожилых людей. Не исключается, что попытка поджога — финал «работы» футболиста с его кураторами.

На месте происшествия работают криминалисты. Также же была обнаружена одна из неиспользованных бутылок — предположительно, коктейль Молотова и осколки от разбившихся бутылок. По данным «Фонтанки», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

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В ноябре 2023 года областной военный комиссариат уже попадал под огненную угрозу: пенсионерка подожгла по соседству микроавтобус. Позднее она пояснила, что «голоса из ФСБ» отдали ей такое распоряжение, когда она сообщила, что не может подойти ближе к военкомату.

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Комментарии
7
Заливщик голосовых планок
21 минута
А ещё я в неё ем!(С)
Wiring
46 минут
Неужто Президент Грузии прибыл к нам с визитом?
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