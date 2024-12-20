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Происшествия Территория огорожена лентой, работают криминалисты. Что происходит у военкомата на Фонтанке

Территория огорожена лентой, работают криминалисты. Что происходит у военкомата на Фонтанке

2 008
2 комментария

В здание главного военкомата Ленобласти на набережной Фонтанки неизвестный 20 декабря бросил, минимум, две бутылки с зажигательной смесью. «Фонтанка» решила посмотреть, что происходит на месте происшествия.

Источник:

Вход в военкомат, в который, предположительно, дважды закинули горючую смесь, огорожен лентой. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. При этом на земле можно заметить одну из бутылок — это не разорвавшийся коктейль Молотова.

По данным «Фонтанки», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Источник:

По предварительной информации, все случилось в районе 16:00.

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Предположительно, первую бутылку неизвестный мужчина бросил в двери военкомата. На видео от очевидцев попало, как он закидывает вторую в окно первого этажа и убегает прочь. Как пишет 47news, предполагаемый метатель коктейля Молотова уже задержан.

Военкомат Ленинградской области не впервые становится объектом выходок с огнем, напоминает 47news. В ноябре прошлого года голоса в трубке привели туда пенсионерку. От нее бутылка с огненным содержимым прилетела в белый микроавтобус. Огонь удалось быстро потушить. Сама женщина оказалась вся в бензине.

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Комментарии
2
260786601
14 минут
сами кидаем, сами ловим, так и служим...
Гость
1 минута
На втором фото в углу вроде бы визитка Киссинджера
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