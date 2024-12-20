Территория огорожена лентой, работают криминалисты. Что происходит у военкомата на Фонтанке

В здание главного военкомата Ленобласти на набережной Фонтанки неизвестный 20 декабря бросил, минимум, две бутылки с зажигательной смесью. «Фонтанка» решила посмотреть, что происходит на месте происшествия.

Вход в военкомат, в который, предположительно, дважды закинули горючую смесь, огорожен лентой. В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. При этом на земле можно заметить одну из бутылок — это не разорвавшийся коктейль Молотова.

По данным «Фонтанки», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По предварительной информации, все случилось в районе 16:00 .

Предположительно, первую бутылку неизвестный мужчина бросил в двери военкомата. На видео от очевидцев попало, как он закидывает вторую в окно первого этажа и убегает прочь. Как пишет 47news, предполагаемый метатель коктейля Молотова уже задержан.