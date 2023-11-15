Из авоськи вытащила бутылку и облила бензином капот. Поджог машины у военкомата на Фонтанке попал на видео

Полиция Адмиралтейского района пытается установить, что было целью пенсионерки с бутылкой бензина — военкомат или машина.
Следственно-оперативная группа продолжает работать у дома 90 по набережной реки Фонтанки, где в половине второго дня пожилая женщина совершила поджог белого микроавтобуса, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.
«Фонтанка.ру»
Уличные камеры сняли происшествие. Из ролика видно, как женщина приближается к машине, вынимает из авоськи бутылку, обливает капот и поджигает. Потом не торопясь уходит, но ее догоняет мужчина, предположительно, пешеход.
Он задержал пенсионерку до приезда полиции. 75-летняя женщина якобы заявила, что это была акция протеста.