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    Из авоськи вытащила бутылку и облила бензином капот. Поджог машины у военкомата на Фонтанке попал на видео

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    Полиция Адмиралтейского района пытается установить, что было целью пенсионерки с бутылкой бензина — военкомат или машина.

    Следственно-оперативная группа продолжает работать у дома 90 по набережной реки Фонтанки, где в половине второго дня пожилая женщина совершила поджог белого микроавтобуса, стало известно «Фонтанке» 15 ноября.

    «Фонтанка.ру»

    Уличные камеры сняли происшествие. Из ролика видно, как женщина приближается к машине, вынимает из авоськи бутылку, обливает капот и поджигает. Потом не торопясь уходит, но ее догоняет мужчина, предположительно, пешеход.

    Он задержал пенсионерку до приезда полиции. 75-летняя женщина якобы заявила, что это была акция протеста.

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