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    У военкомата на Фонтанке женщина бросила бутылку с зажигательной смесью и попала в машину

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    23 комментария

    Пожилую женщину всю в бензине задержали у военкомата в центре Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сообщение в 112 стали поступать около двух дня. По предварительной информации, на набережной Фонтанки, 90, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью. И попала в белый микроавтобус «Фольксваген», припаркованный рядом.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Автомобиль быстро потушили. По счастью, женщина не загорелась сама. Ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы. На место направлена следственно-оперативная группа.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Задержанная — 75-летняя петербурженка. Она якобы заявила, что это была акция протеста.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 23

    Гость15 Ноя 2023 в 15:17
    брэдбаба
    +0−0
    Гость15 Ноя 2023 в 15:17
    Бабка из отряда путина
    +0−0
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