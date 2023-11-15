У военкомата на Фонтанке женщина бросила бутылку с зажигательной смесью и попала в машину

Пожилую женщину всю в бензине задержали у военкомата в центре Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 15 ноября, сообщение в 112 стали поступать около двух дня. По предварительной информации, на набережной Фонтанки, 90, пенсионерка бросила бутылку с зажигательной смесью. И попала в белый микроавтобус «Фольксваген», припаркованный рядом.
Автомобиль быстро потушили. По счастью, женщина не загорелась сама. Ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы. На место направлена следственно-оперативная группа.
Задержанная — 75-летняя петербурженка. Она якобы заявила, что это была акция протеста.