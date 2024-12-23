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Образ жизни Работа Это на Новый год Россиян ждет рабочая суббота перед Новым годом — календарь праздничных дней

Россиян ждет рабочая суббота перед Новым годом — календарь праздничных дней

После нее почти всей стране положен отпуск

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9 комментариев

В конце года придется ударно поработать, любуясь на новогодние атрибуты

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До Нового года остались считаные дни. На этой неделе россиян ожидают сразу шесть рабочих дней, что дает возможность завершить все дела перед наступлением праздника. Рассказываем, как будем работать и отдыхать в конце 2024-го и весь 2025 год.

Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. В субботу не получится выспаться и заниматься своими делами — придется ехать на работу. При этом день не будет сокращенным. Благодаря рабочей субботе россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы: 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.

После шестидневки можно отдохнуть 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.

Россиян ждет рабочая суббота в декабре

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За 2024 год это будет третья рабочая суббота. Предыдущие выпали на конец апреля и начало ноября. В будущем году шестидневных рабочих недель будет гораздо меньше — лишь одна в ноябре. Поработать придется 1 ноября.

В следующем году будет одна рабочая суббота

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Дни отдыха будут классическими. Помимо новогодних праздников, россияне не будут работать на майские — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующих длинных выходных ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, — в материале.

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Комментарии
9
Koma2024
2 часа
Какой-то бред эти рабочие субботы. Кому надо, тот и так работает по выходным, многие могут удаленно, другим хватает 5-ти дней. Частные компании сами регулируют график. Нет, надо выпустить царский указ о переносах
Гость
2 часа
Опять нас где-то налюбили!
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