Россиян ждет рабочая суббота перед Новым годом — календарь праздничных дней

До Нового года остались считаные дни. На этой неделе россиян ожидают сразу шесть рабочих дней, что дает возможность завершить все дела перед наступлением праздника. Рассказываем, как будем работать и отдыхать в конце 2024-го и весь 2025 год.
Рабочая неделя продлится с 23 по 28 декабря. В субботу не получится выспаться и заниматься своими делами — придется ехать на работу. При этом день не будет сокращенным. Благодаря рабочей субботе россиян ждут особенно длинные новогодние каникулы: 28 декабря все будут работать за 30-е число, чтобы праздничные дни не разрывались на рабочие будни.
После шестидневки можно отдохнуть 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. 31 декабря будет нерабочим благодаря переносу выходного с 7 января текущего года.
За 2024 год это будет третья рабочая суббота. Предыдущие выпали на конец апреля и начало ноября. В будущем году шестидневных рабочих недель будет гораздо меньше — лишь одна в ноябре. Поработать придется 1 ноября.
Дни отдыха будут классическими. Помимо новогодних праздников, россияне не будут работать на майские — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Следующих длинных выходных ждать придется недолго. Летний мини-отпуск состоится с 12 по 15 июня. Подробнее о том, как будем отдыхать и работать в 2025 году, — в материале.