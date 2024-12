Трамп заявил, что в США будут официально признавать только два пола

«Я подпишу указы о прекращении практики сексуального обрезания детей, об исключении трансгендеров из армии, начальных, средних и старших школ», заявил избранный президент на мероприятии для молодых консерваторов в Финиксе, штат Аризона. Он также поклялся «не допускать мужчин в женский спорт», добавив, что «официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский» («it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female»).