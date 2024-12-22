Трамп заявил, что в США будут официально признавать только два пола

Официальная политика властей США при новой администрации избранного президента будет признавать только два пола. Об этом 22 декабря заявил Дональда Трамп.

Таким образом он, по его словам, остановит «трансгендерное безумие» в первый же день своего президентства.

«Я подпишу указы о прекращении практики сексуального обрезания детей, об исключении трансгендеров из армии, начальных, средних и старших школ», заявил избранный президент на мероприятии для молодых консерваторов в Финиксе, штат Аризона. Он также поклялся «не допускать мужчин в женский спорт», добавив, что «официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существует только два пола: мужской и женский» («it will be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female»).

«Это не звучит особенно сложно, не так ли?», воззвал он к аудитории, и та ответала ему бурными аплодисментами.

Во время своего первого срока Трамп подписал указ о запрете Минобороны США принимать трансгендеров на службу в армию. Байден впоследствии отменил этот запрет.

Издание The Times со ссылкой на источники пишет, что республиканец планирует вернуться к прежнему указу, но значительно ужесточив его: среди действующих военнослужащих есть примерно 15 тысяч трансгендеров, и их могут уволить по медицинским показаниям, как непригодных к службе.