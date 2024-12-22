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Общество «Руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи»: Абхазия сообщила о гуманитарной поставке электричества из РФ

«Руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи»: Абхазия сообщила о гуманитарной поставке электричества из РФ

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16 комментариев

Россия начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в Абхазию с 23 декабря. Об этом сообщил в воскресенье «Интерфаксу» исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба.

Накануне Гунба обратился к «союзнику и стратегическому партнеру» Российской Федерации с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. «К сожалению, в краткосрочной перспективе нам не справиться», — сказал он.

И вот 22 декабря, по его словам, «в ответ на обращение руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику» (цитата по «Интерфакс»).

Гунба выразил от имени народа Абхазии «искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь» и сообщил, что население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки с 23 декабря. При этом сохраняется возможность отключения на два часа в ночное время и на два часа в дневное.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света: его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Изъяты более двух сотен аппаратов для майнинга.

Для частичного покрытия дефицита электроэнергии Абхазия закупает электричество у России. Как сообщила ТАСС член правления «Интер РАО» Александра Панина, поставки идут по предоплате в рамках контракта, продление которого на 2025 год пока не обсуждалось.

Западная часть Абхазии и столица Сухум преимущественно снабжаются электроэнергией за счет перетока из РФ, а восточная часть — из Ингурской ГЭС. Объем выработки электроэнергии на Ингурской ГЭС в последнее время сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище, дефицит покрывался за счет коммерческого перетока из России.

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Абхазия Кризис Бадра Гунба Поставка электроэнергии
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Комментарии
18
Отец Родной
25 минут
Хороший человек рад даже самому плохому откату. Народная кремлевская поговорка.
Sreda
11 минут
Гады! Сейчас платим по 6, 20, а будем платить по 7 за киловатт! Откровенный геноцид русских людей!
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