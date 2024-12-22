«Руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи»: Абхазия сообщила о гуманитарной поставке электричества из РФ

Накануне Гунба обратился к «союзнику и стратегическому партнеру» Российской Федерации с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии в республику. «К сожалению, в краткосрочной перспективе нам не справиться», — сказал он.

И вот 22 декабря, по его словам, «в ответ на обращение руководство России в очередной раз протянуло нам руку помощи и начинает осуществлять гуманитарный переток электроэнергии в республику» ( цитата по «Интерфакс»).

Гунба выразил от имени народа Абхазии «искреннюю благодарность руководству России и всему братскому российскому народу за помощь» и сообщил, что население будет получать электроэнергию 20 часов в сутки с 23 декабря. При этом сохраняется возможность отключения на два часа в ночное время и на два часа в дневное.

Как писала «Фонтанка», в Абхазии практически нет света: его включают меньше чем на пять часов в день. Создан республиканский штаб по обеспечению энергетической безопасности и борьбе с незаконным подключением к электрическим сетям. Изъяты более двух сотен аппаратов для майнинга.