Путин обещал «многократно большие разрушения» в ответ после атаки БПЛА на Казань

«Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране. Но мы с вами будем двигаться вперед и не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем развивать и дорожные сети, и городское строительство», — сказал глава государства. Так Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Казань, которая произошла накануне.