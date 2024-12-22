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Власть Путин обещал «многократно большие разрушения» в ответ после атаки БПЛА на Казань

Путин обещал «многократно большие разрушения» в ответ после атаки БПЛА на Казань

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88 комментариев

Любые попытки что-либо разрушить в России приведут к ответным многократно большим разрушениям на стороне противника. Такое заявление сделал 22 декабря президент РФ Владимир Путин, участвуя в церемонии открытия транспортных объектов.

«Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране. Но мы с вами будем двигаться вперед и не только восстанавливать тот ущерб, который нам пытается кто-то наносить, но будем развивать и дорожные сети, и городское строительство», — сказал глава государства. Так Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Казань, которая произошла накануне.

Также он выразил уверенность, что власти Татарстана «восстановят всё, что было повреждено нашими недругами и противниками».

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Комментарии
88
YUZ
57 минут
Но то, что можно одной стороне -можно и другой. Непонимание этой простейшей истины третий год, расчет на игру в одни ворота -это примета серьезной умственной неполноценности.
Ленинград 1965
1 час
Он любит разрушать.
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