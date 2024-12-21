Восемь беспилотников, возгорания в жилых домах и эвакуация. Что известно об атаке БПЛА в Казани к этому часу

Утром 21 декабря в Казани произошла атака беспилотников. После нее в нескольких жилых домах случились возгорания. Местных жителей эвакуировали. На данный момент известно о восьми прилетах БПЛА. «Фонтанка» собрала главное, что известно на данный момент.

В районе 8 часов утра сразу в нескольких ЖК Казани начались пожары после атаки дронов. Возгорания случились в жилых домах Кировского, Приволжского и Советского районов. Жильцов высоток эвакуировали. Власти сообщили , что были зафиксированы прилеты восьми дронов, шесть из них — на жилые дома.

Сотрудники МЧС попросили тех, кто живет в ЖК «Лазурные небеса» (Советский район города), взять свои документы и выйти на улицу. Местные власти распорядились всех эвакуированных обеспечить едой и теплыми вещами.

В мэрии Казани горожан предупредили , что во время сигналов оповещения необходимо будет спуститься в подвал.

Какая обстановка в городе сейчас? Аэропорты Казани и Ижевска временно закрыты на прием и вылет самолетов. Такие же ограничения действуют и в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщили в Росавиации.

Сейчас в городе фиксируются пробки из-за перекрытых дорог. Около ЖК «21 век» в Советском районе достаточно трудно вызвать такси. Минимальное ожидание машины — 20 минут. Также на нескольких улицах скопились автобусы, которые перенаправили по путям объезда. Закрыто движение трех троллейбусных маршрутов.

В районе 11 часов владельцев квартир в ЖК «Лазурные небеса», которые в момент атаки находились не в высотках, не пускали в здание.

«Пока сказали ждать. <…> Мой этаж не задело, но последствия буду уже потом смотреть, когда пустят», — рассказал 116.RU один из жителей. Он уточнил, что в этом ЖК большая часть квартир обычно пустует. В некоторых есть только черновая отделка.