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Атака беспилотников в Казани
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Происшествия Восемь беспилотников, возгорания в жилых домах и эвакуация. Что известно об атаке БПЛА в Казани к этому часу

Восемь беспилотников, возгорания в жилых домах и эвакуация. Что известно об атаке БПЛА в Казани к этому часу

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21 комментарий

Утром 21 декабря в Казани произошла атака беспилотников. После нее в нескольких жилых домах случились возгорания. Местных жителей эвакуировали. На данный момент известно о восьми прилетах БПЛА. «Фонтанка» собрала главное, что известно на данный момент.

Что произошло?

В районе 8 часов утра сразу в нескольких ЖК Казани начались пожары после атаки дронов. Возгорания случились в жилых домах Кировского, Приволжского и Советского районов. Жильцов высоток эвакуировали. Власти сообщили, что были зафиксированы прилеты восьми дронов, шесть из них — на жилые дома.

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Читатели портала 116.RU рассказали, что «слышали грохот». «Я один хлопок слышала. Сильный-сильный», — сказала местная жительница.

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Сотрудники МЧС попросили тех, кто живет в ЖК «Лазурные небеса» (Советский район города), взять свои документы и выйти на улицу. Местные власти распорядились всех эвакуированных обеспечить едой и теплыми вещами.

В нескольких школах города также прошла эвакуация. Некоторое время дети находились в подвалах учебных учреждений.

В мэрии Казани горожан предупредили, что во время сигналов оповещения необходимо будет спуститься в подвал.

Какая обстановка в городе сейчас?

Аэропорты Казани и Ижевска временно закрыты на прием и вылет самолетов. Такие же ограничения действуют и в саратовском аэропорту Гагарин. Об этом сообщили в Росавиации.

В целях безопасности в Казани отменены все массовые мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье.

Сейчас в городе фиксируются пробки из-за перекрытых дорог. Около ЖК «21 век» в Советском районе достаточно трудно вызвать такси. Минимальное ожидание машины — 20 минут. Также на нескольких улицах скопились автобусы, которые перенаправили по путям объезда. Закрыто движение трех троллейбусных маршрутов.

В районе 11 часов владельцев квартир в ЖК «Лазурные небеса», которые в момент атаки находились не в высотках, не пускали в здание.

«Пока сказали ждать. <…> Мой этаж не задело, но последствия буду уже потом смотреть, когда пустят», — рассказал 116.RU один из жителей. Он уточнил, что в этом ЖК большая часть квартир обычно пустует. В некоторых есть только черновая отделка.

Министерство обороны РФ сообщило, что в Казани с 7:40 до 9:30 происходили атаки беспилотников.

«БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных летательных аппарата ВСУ уничтожены дежурными средствами ПВО, еще три БПЛА подавлены средствами РЭБ», — уточнили в Минобороны.

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Комментарии
21
266138465
1 час
Пишут, что во время атаки по Казани, полицейские пытались сбить БПЛА из табельного оружия. А кто-то клевещет, что в Казани нет ПВО............
АдъМирал
1 час
Цвет линии можно указать?
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