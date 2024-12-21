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Происшествия БПЛА долетели до Казани, загорелись жилые дома

БПЛА долетели до Казани, загорелись жилые дома

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8 комментариев

Возгорание в нескольких жилых домах в Казани произошло утром 21 декабря после атаки БПЛА. Людей эвакуировали. Об этом в официальном телеграм-канале сообщает мэрия города.

Источник:
Источник:

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Службы работают на месте возгорания», — уточнили в мэрии.

На место происшествия выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина эвакуированных жителей обеспечат теплыми вещами и едой.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана сообщает, что оперативные службы приехали к ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани. Портал 116.RU пишет, что из высоток жилого комплекса эвакуировали людей. Местные сообщили, что в городе ведется оповещение. Горожан просят сохранять спокойствие и во время звуков сирены спускаться в подвалы.

Читатели издания рассказали, что многие проснулись в районе 8 часов от «громких хлопков». «Был прям грохот», — говорят местные. Жители уточняют, что около ЖК «21 век» также были слышны громкие звуки.

Утром 21 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что средствами ПВО над Татарстаном в 7:50 был уничтожен беспилотник.

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Комментарии
8
AEG1
11 минут
"Все идет по плану" Это тоже в плане было прописано?
Заливщик голосовых планок
14 минут
Опять не в ту сторону отклонили?
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