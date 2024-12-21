БПЛА долетели до Казани, загорелись жилые дома

Возгорание в нескольких жилых домах в Казани произошло утром 21 декабря после атаки БПЛА. Людей эвакуировали. Об этом в официальном телеграм-канале сообщает мэрия города.
«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов. Службы работают на месте возгорания», — уточнили в мэрии.
На место происшествия выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.
По поручению мэра Казани Ильсура Метшина эвакуированных жителей обеспечат теплыми вещами и едой.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана сообщает, что оперативные службы приехали к ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани. Портал 116.RU пишет, что из высоток жилого комплекса эвакуировали людей. Местные сообщили, что в городе ведется оповещение. Горожан просят сохранять спокойствие и во время звуков сирены спускаться в подвалы.
Читатели издания рассказали, что многие проснулись в районе 8 часов от «громких хлопков». «Был прям грохот», — говорят местные. Жители уточняют, что около ЖК «21 век» также были слышны громкие звуки.
Утром 21 декабря Министерство обороны РФ сообщило, что средствами ПВО над Татарстаном в 7:50 был уничтожен беспилотник.
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