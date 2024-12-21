БПЛА долетели до Казани, загорелись жилые дома

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана сообщает, что оперативные службы приехали к ЖК «Лазурные небеса» в Советском районе Казани. Портал 116.RU пишет, что из высоток жилого комплекса эвакуировали людей. Местные сообщили, что в городе ведется оповещение. Горожан просят сохранять спокойствие и во время звуков сирены спускаться в подвалы.



Читатели издания рассказали, что многие проснулись в районе 8 часов от «громких хлопков». «Был прям грохот», — говорят местные. Жители уточняют, что около ЖК «21 век» также были слышны громкие звуки.