Власти Татарстана: зафиксировано 8 прилетов БПЛА

Во время атаки БПЛА в Казани погибших и пострадавших нет. На данный момент зафиксировано восемь прилетов дронов. Об этом 21 декабря сообщается в официальном телеграм-канале властей Татарстана.
«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив», — уточнили местные власти.
Рабочие промышленных предприятий эвакуированы. Люди находятся в укрытиях.
Об атаке БПЛА в Казани стало известно утром 21 декабря. После атаки возгорания произошли в нескольких жилых домах. Аэропорты Казани и Ижевска временно закрыты.
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