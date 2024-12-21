Власти Татарстана: зафиксировано 8 прилетов БПЛА

Во время атаки БПЛА в Казани погибших и пострадавших нет. На данный момент зафиксировано восемь прилетов дронов. Об этом 21 декабря сообщается в официальном телеграм-канале властей Татарстана.

«К этой минуте зафиксировано восемь прилетов. Из них один — на промышленное предприятие, один — над рекой, шесть — на жилой массив», — уточнили местные власти.