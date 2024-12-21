Аэропорты Казани временно закрыты на прием и вылет самолетов. Об этом 21 декабря в 09:45 сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнил представитель Росавиации.

Утром 21 декабря стало известно об атаке БПЛА в Казани. В результате этого несколько жилых домов загорелись. Местные жители были эвакуированы.