Захарова: удар ВСУ по Казани — месть за успешный саммит БРИКС

Удар украинских беспилотников по Казани стал местью за успешный саммит БРИКС, который состоялся в октябре нынешнего года. Об этом в субботу, 21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — сказано в заявлении Захаровой.
Российская сторона призвала мировое сообщество дать «жесткую оценку преступным деяниям хунты Зеленского».
Утром 21 декабря в Казани произошла атака беспилотников. После нее в нескольких жилых домах случились возгорания. Подробнее — здесь.
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