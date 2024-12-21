Захарова: удар ВСУ по Казани — месть за успешный саммит БРИКС

Удар украинских беспилотников по Казани стал местью за успешный саммит БРИКС, который состоялся в октябре нынешнего года. Об этом в субботу, 21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения», — сказано в заявлении Захаровой.