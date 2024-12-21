Турпоток в Петербург увеличился на 46%. Едут с Востока

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлым годом вырос на 46% — с 574 до 839 тысяч человек. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает Смольный со ссылкой на аналитику «Турбарометра Санкт-Петербурга».

Турпоток из стран СНГ вырос на 23%, а из государств дальнего зарубежья — почти на 73%.

«Рост показателей въездного туризма свидетельствует о восстановлении турпотока и об активном интересе к нашему городу как к одному из самых привлекательных направлений», — сказал губернатор Александр Беглов.

Сейчас больше всего в Петербург приезжают туристы из Азии. Их доля в турпотоке достигла 59%, на втором месте — туристы из стран Ближнего Востока (27%).



Больше всего туристов приезжают из Китая, Ирана, Турции, Индии. Еще впервые массово приехали из Саудовской Аравии — из страны приехало 12% зарубежных туристов.

Среди стран СНГ лидеры — Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Киргизия.

«Средний чек — от 77 тысяч рублей за поездку у туристов из СНГ, до 121 тысячи рублей — у путешественников из других стран», — отметили в Смольном.