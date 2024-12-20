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Город В четырех районах Петербурга будет ограничено движение с 21 и 22 декабря. Рассказываем, как не попасть на перекрытия

В четырех районах Петербурга будет ограничено движение с 21 и 22 декабря. Рассказываем, как не попасть на перекрытия

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В четырех районах Петербурга ожидается перекрытие участков дорог с 21 и 22 декабря. Речь идет о Кронштадтском, Курортном, Петроградском и Фрунзенском районах, сообщает пресс-служба правительства города.

Так, с 21 декабря этого года по 31 января 2025 года ограничат проезд автомобилей по Вяземскому переулку от Песочной набережной до улицы Профессора Попова и по набережной реки Малой Невки у Боковой аллеи. Дело в том, что на этом участке будут строить газопровод. С 21 по 28 декабря введут ограничения по Балканской площади у улицы Ярослава Гашека. Еще с 21 декабря перекроют часть улицы Адмирала Грейга от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, а также участок Литке и Цитадельского шоссе до проезда к санаторию «Аврора». Эти дороги будут ремонтировать до 29 мая 2025 года.

Ограничения движения автомобилей с 22 декабря ожидаются в Сестрорецке. Там до 31 декабря будут восстанавливать канализационные сети, и поэтому нельзя будет проехать по Огородной улице от Лиственной до Полевой.

Также напомним, что участок КАД и трассы «Сортавала» будет временно перекрыт с 24 по 26 декабря. Где именно запланированы ограничения, можно прочитать в нашем материале.

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